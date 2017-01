Programação musical do Sesc Morada começa com samba

O Sesc Morada dos Baís retorna as atividades com programação musical para 2017. As atividade começam nesta quarta-feira (11). O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h. O Sesc fica na avenida Noroeste, 5140.



O primeiro a subir no palco será o sambista Chokito. Carioca da gema e sul-mato-grossense de coração, Chokito frequentou a escola de música “XV de novembro” no Rio de Janeiro em 1988. Com vinte anos de carreira gravará o primeiro CD solo, que será lançado com muita honra em Mato Grosso do Sul em 2016.



Já na quinta-feira (12), Joaquim Seabra, com show retrô, músicas de Elvis Presley e geração. “Eu acho muito bacana haver um espaço como o Sesc Morada, aberto para os artistas da cidade mostrarem não só o trabalho que os inspiram, mas também autoral. Espero participar outras vezes”.



Na sexta-feira (13), é dia de Farrapos e Trapos, com resgate ao velho e bom rock n’roll. “A banda foi formada em 2013 para resgatar aquele rock precursor, 100% nacional, como Ira, Paralamas e Cazuza, mas também traz músicos como Charlie Brown Júnior e Teatro Mágico, atendendo a galera mais jovem”, diz o vocalista Luiz Acosta Ribeiro.



E no sábado (14), toda a energia da banda Haiwanna, que leva ao público clássicos do gênero e também produção autoral. A banda já anima as noites campo-grandenses há 18 anos. “A ideia é sensacional, a Morada dos Baís e a cultura têm tudo a ver. A gente nota um público diferente dos bares, muitas famílias, é muito bom”, diz o músico Hugo Carneiro.