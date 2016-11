Programação infantil do Sesc tem Cineclubinho e historinhas

A programação infantil do Sesc deste sábado (26) será com histórinhas e sessão de Cineclubinho, a partir das 16h. A programação acontece ao mesmo tempo, no Sesc Corumbá e no Sesc Campo Grande, com entrada gratuita.

A sessão de cinema é de uma animação japonesa, chamada “O Mundo dos Pequeninos”, que traz o mundo de Arrietty e sua família no subúrbio de Tóquio.



O circuito de leitura para as crianças, traz o universo cultural de historinhas do Manoel de Barros. O tema “infância" acontece durante o mês de dezembro para a garotada.



Serviço – A programação infantil do Sesc Corumbá será na rua Domingos Sahib, 570 no Porto Geral.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3232-3130.

Sesc Morada dos Baís em Campo Grande está localizado na Avenida Noroeste, 5140.

Outras Informações pelo telefone (67) 3311-4300