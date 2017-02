Programação de Carnaval prepara população para folia

Divulgação/Assessoria Samba toma conta da semana

Programação feita especialmente para quem gosta de Carnaval anima população. A festa começa na quarta-feira (22) e segue até a sexta-feira (24), no Sesc Morada dos Baís, localizado na avenida Noroeste, 5140.



Na quarta-feira (22), o show é do músico Chokito. Carioca da gema e sul-mato-grossense de coração, Chokito frequentou a escola de música “XV de novembro” no Rio de Janeiro em 1988, onde teve sua inicialização musical e estudou por três anos. Mudou-se para Campo Grande em 1991.



Já na quinta-feira (23), a alegria é comandada por Negabi, com clássicos do samba e também o atual cenário do samba. O repertório passa por Clara Nunes, Beth Carvalho, Alcione, Fundo de Quintal, Leci Brandão, Martinho da Vila, Matinalia, Zeca Pagodinho.



E na sexta-feira (24), Luiz Café, leva amplo repertório de samba de raiz ao público. “É uma experiência maravilhosa. O samba é democrático, com todo mundo na mesma frequência e o ambiente do Sesc Morada dos Baís é isso, um local muito amistoso”.