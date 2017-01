Produção de YouTube e game são estreias no cinema

O publico jovem terá opções de estreias nos cinemas de Campo Grande nesta quinta-feira (12). O filme do game “Assassin’s Creed” e do Youtuber Christian Figueiredo estão na telona nesta semana.



O filme "Assassin's Creed" conta a história de um homem descendente de clã de assassinos, que precisa reviver as aventuras de um ancestral no século 15, para se preparar para uma grande batalha no presente. O "Eu Fico Loko" apresenta um adolescente em crise e achando que tudo é embaraçoso. Tudo de engraçado acontece com o personagem.

Divulgação Assassin's Creed estreia nesta quinta-feira



Assassin's Creed



Callum Lynch (Michael Fassbender) descobre que é descendente de um membro da Ordem dos Assassinos e, via memória genética, revive as aventuras do guerreiro Aguilar, seu ancestral espanhol do século XV. Dotado de novos conhecimentos e incríveis habilidades, ele volta aos dias de hoje pronto para enfrentar os Templários. Versão para as telonas do game Assassin´s Creed.

Divulgação Christian acha que é um adolescente diferente



Eu Fico Loko



Christian (Christian Figueiredo) é um adolescente que tem certeza de que é diferente: tudo acontece com ele. As mais divertidas (e embaraçosas) histórias da sua infância e adolescência ele escreveu em um diário - o que não impede que agora todos tenham conhecimento.