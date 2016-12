Primeiro trailer de Homem-Aranha: De Volta ao Lar está disponível

O primeiro trailer do Homem-Aranha: De Volta ao Lar foi lançado nesta sexta-feira (9) no Brasil. Peter Parker (Tom Holland) volta para casa após a experiência com os Vingadores em Guerra Civil, sob o olhas do novo mentor Tony Stark (Robert Downey Jr). O jovem deseja retornar com a vida normal, mas é impossível com o vilão Abutre (Michael Keaton).



Este é o segundo reboot do personagem. Na primeira versão era interpretado por Tobey Maguire, e o primeiro reboot surgiu Andrew Garfield em dois filmes. Homem-Aranha: De Volta ao Lar estreia no dia 6 de julho de 2017.

Trailer legendado

Trailer dublado