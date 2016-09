Primeira Feira Mix Cultural é realizada em Três Lagoas

Entre os dias 07 e 09 de setembro, das 19h às 22h, os três-lagoenses contarão com a Primeira Feira Mix Cultural. Além das comidas típicas, apresentações culturais, sorteio de brindes e da exposição de telas Brasil x Haiti, os participantes contarão com música ao vivo durante os três dias com artistas da cidade e região que tocarão de sertanejo a MPB.



Para Edvaldo Felix Pereira, Coordenador de Gestão de Políticas Públicas, a Feira virá para ser mais uma opção de lazer para os munícipes e seus familiares, além de oferecer aos feirantes a oportunidade de mostrarem seus trabalhos à comunidade três-lagoense.



“Essa primeira edição foi pensada para os feirantes e principalmente para as famílias três-lagoenses, já que esta é uma feira voltada às tradições da cidade. Um programa perfeito para resgatar costumes que não podemos perder mesmo com os importantes avanços tecnológicos”, conclui.