Poeta Manoel de Barros terá estátua de bronze de R$ 232 mil em Campo Grande

Divulgação/Assessoria Governo contratou escultor para homenagear centenário do poeta

O Governo do Estado publicou nesta segunda-feira (5) a abertura de licitação para criação e execução de uma escultura de bronze em homenagem ao poeta Manoel de Barros, em comemoração ao centenário dele, neste ano.



Segundo governo, o contrato não obriga licitação para escultura, avaliada em R$ 232 mil. O trabalho de criação e execução será da empresa IQ Criação LTDA, de propriedade do escultor responsável, Victor Henrique Woitschach, conhecido como “Ique”.



A escultura, segundo publicação do Diário Oficial do Estado, será instalada no canteiro central da Avenida Afonso Pena, entre as ruas 13 de Maio e Rui Barbosa, no Centro de Campo Grande.



Manoel Wenceslau Leite de Barros morreu em Campo Grande no dia 13 de novembro de 2014. O poeta nasceu em Cuiabá, mas mudou para Mato Grosso do Sul ainda muito novo e passou a maior parte da vida no Estado. Ele era considerado um dos maiores poetas vivos do País e ganhou diversos prêmios nacionais e internacionais.