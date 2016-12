Poesia de Manoel de Barros atrai adultos e crianças em Campo Grande

Tamanho do texto

Crianças e adultos se encantam

O Sesc Morada dos Baís oferece aos adultos e crianças o mundo de Manoel de Barros com as poesias encenadas. O evento acontece no próximo sábado (10), às 16h, na avenida Noroeste, 5140.



De acordo com a assessoria, as poesias são encenadas e vivenciadas por Pietro Lara, ator e contador de estórias, utilizando a fala, o gesto, o movimento e sons.

Declamador e personagem andarilho se fundem a serviço da poética visual de Manoel de Barros, nos mostrando imagens que traduzem ou que representem os poemas e poesias, como a do “o menino que carrega água na peneira a vida toda”.



Para o cenário serão utilizados trapos para se fazer poema, peneira para carregar água, um pente, uma árvore, sacos de lixos, coisas sem préstimos. A apresentação tem duração de 30 minutos.