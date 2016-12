Pegue a pipoca e o refrigerante e vá conferir as estreias de hoje do cinema

Divulgação ..

Os cinemas de Campo Grande contam com seis estreias nesta quinta-feira (1º). Tem filmes para todos os gostos e idades. Confira!

Trailer

Anjos da Noite

O quinto filme da franquia Anjos da Noite vai acompanhar uma nova geração de vampiros e lobisomens disposta a lutar até o fim a histórica batalha interracial de seres sobrenaturais.



Horários

Cinemark: 13h50; 14h50; 16h10; 17h10; 18h30; 19h30; 20h50; 21h50

UCI: 15h20; 17h20; 19h20; 22h10

Cinepolis: 15h20; 16h10; 17h40; 18h20; 20h10; 20h40; 22h30; 23h

Trailer

A última Ressaca do ano

Com a morte recente do pai, os irmãos Clay (T.J. Miller) e Carol Vanston (Jennifer Aniston) disputam o controle da empresa de tecnologia por ele criada. Presidente da companhia, ele é ameaçado por ela, CEO, que planeja inclusive demitir todos os funcionários. Visando impressionar um novo cliente que pode representar sua garantia no poder, Clay pede que seu braço direito, Josh (Jason Bateman), organize uma espetacular festa de Natal.



Horários

Cinemark: 21h40





Trailer

Masha e o Urso

Masha é uma pequena criança que não consegue parar quieta, sempre arrumando uma forma de se meter em várias grandes enrascadas. O único que pode salvá-la ou ajudá-la em suas divertidas aventuras é Urso, um grande urso que vive na floresta ao lado da casa de Masha e um grande amigo da pequena menina.



Horários

Cinemark: 13h30 e 15h30





Trailer

Robinson Crusoe

Terça-feira um extrovertido papagaio vive com seus amigos animais em uma pequena ilha, um verdadeiro paraíso. Entretanto, ele não consegue parar de sonhar em descobrir o mundo. Após uma violenta tempestade, Terça-feira e seus amigos encontram uma estranha criatura na praia: Robison Crusoé. Ele imediatamente enxerga Crusoé como seu passaporte para realizar seu sonho. Por outro lado, Crusoé logo descobre que a chave para sua sobrevivencia na ilha é através da ajuda de Terça-feira e os outros animais.



Horários

Cinemark: 14h30; 16h50 ; 19h10

UCI: 13h30; 15h30; 17h30





Trailer

Galinha Pintadinha na Telona

Edição inédita e exclusiva da nova série da Galinha Pintadinha Mini. O conteúdo mescla historinhas narradas, atividades e as tradicionais músicas, além de apresentar a Galinha e sua turma com um novo design que promete encantar seus novos e antigos fãs.



Horários

Cinemark: 14h20; 16h00

UCI: 14h20





Trailer

O Último Virgem

Dudu (Guilherme Prates) é um tímido garoto que frequenta o último ano do Ensino Médio, não tem muita prática com garotas e ainda é virgem. Por isso, seus amigos, Escova (Lipy Adler), Borges (Éverlley Santos) e Gonzo (Christian Villegas), resolvem ajudá-lo, das formas mais loucas possíveis, a ter sua primeira relação sexual, depois que Dudu recebe um estranho convite da bela Debora (Fiorella Mattheis), uma de suas professoras.



Horários

Cinemark: 13h20; 15h50; 18h20; 20h40

UCI: 15h10; 17h30; 19h25; 21h20

Cinepolis: 14h20; 16h30; 18h30; 20h50