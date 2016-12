Paulo Nolasco lança autobiografia “A Felicidade pela Literatura: Ensaio entre autobiografia e obra”.

Tamanho do texto

Divulgação Lançamento do livro "A Felicidade pela Literatura: Ensaio entre autobiografia e obra" (Life Editora).

O livro tem como objetivo sugerir a todos os que percorrem a desafiadora trajetória acadêmica, revelando a construção de uma carreira de sucesso através da superação de dificuldades e obstáculos.



A história do autor está diretamente ligada à história da educação em Dourados, na UFGD, UFMS e em todo o Estado. Nolasco foi um grande incentivador do estudo e pesquisa da literatura regional e da literatura comparada, com participação em congressos nacionais e internacionais.



O 18° livro, “A Felicidade pela Literatura: Ensaio entre autobiografia e obra”, para relembrar os 40 anos de vida acadêmica, em um ensaio que dá ao texto autobiográfico um caráter poético e até mesmo didático, construído por meio da articulação de lembranças, pensamentos e reflexões.