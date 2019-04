Tamanho do texto

Divulgação “Palco para Todos” preenche quase 100% das vagas em dois dias

Cerca de 500 pessoas estiveram procurando a Secretaria Municipal de Cultura de Dourados entre quinta e sexta-feira para realizar as inscrições do projeto Palco para Todos voltado para alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme) e de acordo com a organização preencheram quase 100% das vagas.

A secretaria disse que está realizando o fechamento dos números das vagas em cada modalidade e se houver alguma ainda com oportunidades a serem preenchidas dará continuidade na próxima segunda-feira pela manhã.

A coordenadora do projeto, Andiara Pacco, lembra que foram disponibilizadas entre outras, aulas de dança e artes visuais gratuitas, como balé, jazz, dança do ventre e desenho, direcionadas a crianças