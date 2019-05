Oficinas de artesanato local iniciam valorizando a arte local

Mulheres e interessados em aprender a arte de um artesanato local terão a chance nos cursos oferecidos em Três Lagoas, nas turmas que iniciam hoje (20), ou na turma do dia 31 de maio na Oficina de Fibra e Madeira, oferecido pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Diretoria de Cultura de Três Lagoas.

A oficina tem o objetivo de fomentar o artesanato local agregando valor ao produto, utilizando material abundante na região. Outra finalidade é a preservação do artesanato tradicional na cidade, bem difundido pela família da artesã Dona Maria do Rosário, conhecida como Tia Nega, que aos 90 anos não deixa de fazer seus cestos e balaios feitos com Taboa e palha de buriti. Esta tradição também foi repassada para noras e netas, Lurdinha, Jó e Rita de Cássia.



A oficina vai ensinar desde a colheita da taboa e fibra de bananeira, a separação das fibras, secagem da fibra até às técnicas de confecção do artesanato. Vai acontecer na Casa do Artesão de Três Lagoas durante 10 dias, acumulando 80 horas de aulas práticas.



A instrutora é Lucimar Maldonado, que ensinará a técnica das fibras mesclando com a madeira. Ela vai propor aos participantes acrescentar um estilo regional às peças criando um design com formas de animais, como a arara Canindé, tucano e vários outros que representam a iconografia de Mato Grosso do Sul.



O programa contempla também uma Oficina de Gestão, realizada pelo Sebrae, para que o artesão saiba como organizar sua produção, dar o preço às peças produzidas e ter um posicionamento no mercado, agregando valor em seu trabalho.



Os participantes terão ainda a oportunidade de apresentar os produtos confeccionados na Oficina em eventos promovidos pelo Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), pela FCMS, por meio da participação em feiras em que é disponibilizado um espaço para exposição do artesanato regional.



As inscrições estão sendo feitas na Casa do Artesão de Três Lagoas, que fica na avenida Aldair Rosa de Oliveira, 470, na circular da Lagoa Maior. A oficina é gratuita e as vagas são limitadas!



Serviço

Oficina de Fibra e Madeira em Três Lagoas nos dias 20 a 24 e 27 a 31 de maio, das 8 às 11 horas e das 13 às 17 horas.