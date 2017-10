Oficina cultural do Senar/MS acontece na Morada dos Baís

O Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural oferecerá duas oficinas gratuitas de artesanato no evento que recebe o nome de Semana de Valorização da Cultura Pantaneira. A iniciativa é organizada pelo Sebrae – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de MS e as atividades acontecem no Sesc Morada dos Baís, em Campo Grande.

Divulgação Curso de Confecção de Bonecas e Bichos de Panos serão oferecidos pelo Senar/MS

As duas oficinas serão nos dias 03 e 04 de outubro, elas fazem parte do Curso de Confecção de Bonecas e Bichos de Panos que está na cartela de capacitações do Senar/MS. Na terça (03), a partir das 14 horas, será o ‘Workshop Maria Flor’, e na quarta (04), no mesmo horário, será ‘Workshop Vaquinha de Pano’. Para participar basta demonstrar interesse antes do início da ação que terá duração de 4 horas cada. As vagas são limitadas.



Quem passar pelo local poderá conferir, ainda, a loja colaborativa com artesanatos e produtos do agronegócio, apresentações artísticas, entre outros. A programação segue até sábado, dia 07, na Avenida Noroeste, no Centro.