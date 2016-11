O Ateliê Ana Ruas recebe crianças nas férias

Divulgação Oficinas com atividades divertidas incluindo desenho, pintura, argila e banho de mangueira.

São 3 semanas de atividades para crianças de 3 a 9 anos. Neste verão, o ateliê irá atender bebês de 1 a 2 anos, acompanhados de suas mamães, nos dias 10 e 17 de dezembro, (sábados).



Em casa não tem parede para riscar? Aqui tem um muro para pintar! Nesta edição o avental é proibido e as crianças podem se sujar!



Interessados, favor enviar nome completo e idade da criança, nome do responsável com o respectivo número de celular , inscrições abertas com número limitado, com a Ana Ruas, através do telefone: 67-99202-4095