Nova princesa da Disney e romance tomam conta das telas do cinema

A população de Campo Grande pode contar com duas estreias nesta quinta-feira (5). O primeiro filme a estrear nos cinemas é uma nova princesa da Disney, que apresenta todos os anos. A personagem é corajosa, e se chama Moana. “Moana – Um Mar de Aventuras” mostra a história de uma princesa guerreira e livre. Ela tem que salvar a ilha onde vive com a ajuda de um semideus.



O outro filme é “Passageiros”, com Jennifer Lawrence (Jogos Vorazes) e Chris Pratt (Guardiões da Galáxia). Dois seres humanos acordam 90 anos antes de uma hibernação que levaria a uma nova vida, em outro planeta.

Divulgação Moana Waialiki é uma corajosa jovem



Moana - Um Mar de Aventuras



Moana Waialiki é uma corajosa jovem, filha do chefe de uma tribo na Oceania, vinda de uma longa linhagem de navegadores, que é seu maior hobbie e, também, trabalho. Querendo descobrir mais sobre seu passado e ajudar sua família, ela resolve partir em busca de seus ancestrais, habitantes de uma ilha mítica que ninguém sabe onde é. Com a ajuda do lendário semideus Maiu, Moana começa sua jornada pelo mar aberto, onde vai enfrentar criaturas marinhas e descobrir antigas histórias do submundo.

Divulgação A paz é ameaçada quando eles descobrem que a nave está correndo um sério risco



Passageiros



Durante uma viagem de rotina no espaço, dois passageiros são despertados 90 anos antes do tempo programado, por causa de um mal funcionamento de suas cabines. Sozinhos, Jim (Chris Pratt) e Aurora (Jennifer Lawrence) começam a estreitar o seu relacionamento. Entretanto, a paz é ameaçada quando eles descobrem que a nave está correndo um sério risco e que eles são os únicos capazes de salvar os mais de cinco mil tripulantes em sono profundo.