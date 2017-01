No Sesc Morada, crianças terão oficinas sobre arte brasileira

Mês de férias com muita atividade para a garotada, as atividades serão dias 14, 21 e 28 de janeiro, das 14h30 às 17 horas e a participação é gratuita, mas é preciso levar o material específico para cada atividade.



Após a oficina, haverá uma intervenção, com apresentação de espetáculo ou contação de história. Para participar da oficina, é preciso ter pelo menos seis anos de idade, já as apresentações são abertas ao público em geral.



Confira a programação



Oficina Arte Brasileira para Crianças – Conceição dos Bugres



Dia: 14/01/2016



Horário: 14h30



Material: 1 pacote de 1kg de Argila Escolar

Para a escultora Conceição dos Bugres a referência da figura indígena era sua maior inspiração, sua arte possui um aspecto rústico e primitivo, Conceição aprimorou suas esculturas esculpindo em madeira. Um sonho lhe revelou a técnica da cera amarela, com que revestia seus bugres que se tornaram ícone na arte sul mato-grossense, mais conhecidos como “Bugrinhos”.



Espetáculo Infantil “Contos de Magia Pura”



Dia: 14/01/2016



Horário: 16h



“Contos de Magia Pura” é um espetáculo infantil de contações de estórias, música, poesia e brincadeiras que retratam o universo lúdico infantil.



A primeira estória de autoria da escritora Regina Machado, é sobre o menino Timo, que passa por uma situação indesejada na escola, seus colegas o zombam por ele gostar de escrever poesias! Desnorteado o guri foge para o bosque, mas os mistérios e estórias que ouve na mata faz com que ele se renove e inicie uma nova jornada!

Apresentando a estória do rio que quer chegar ao mar da tradição Sufi e as demais, lenda da Erva Mate e da Mandioca, de domínio público, e que retratam a cultura sul-mato-grossense, há também literatura de Cordel de autoria do cordelista e repentista Bule Bule, que completa a saga do mundo da imaginação do menino!



O elenco é formado por Pietro Lara e Tamara Prantl, como contadores de estórias.

O espetáculo infantil tem duração média de 45 minutos, é um teatro popular que dialoga e se apropria do espaço físico da rua, da praça e/ ou da escola. Busca abertura à interação do público durante as cenas, propondo jogos que fazem com que a dramaturgia cênica nunca seja a mesma, sendo criada também pela platéia.



Oficina Arte Brasileira para Crianças - Cildo Meireles



Dia: 21/01/2016



Horário: 14:30



Material:1 tela 40x40cm;

5 objetos vermelhos, ex: brinquedos, embalagens, roupa, garrafa etc. obs: os objetos terão quer ser da cor vermelho

1 tinta acrílica vermelha;

1 um pincel chato número 20.

Cildo Meireles faz instalações, desenhos, objetivos e esculturas, desde pequeno Cildo faz pequenos cubinhos de madeira que cabem na ponta de um dedo até imensas instalações em que preenche salas inteiras com cacos de vidro e algodão. Ele também agrupou diversos objetos, móveis, utensílios e até um passarinho, todos de uma mesma cor, numa obra chamada Desvio para o vermelho. Muitas dessas obras comentam acontecimentos importantes da história política do Brasil.



Espetáculo Infantil “Kikio”



Dia: 21/01/2016



Horário: 16h



O Grupo Guavira de Teatro de Bonecos traz no espetáculo KiKiô o teatro de animação em sua forma poética. A história contada narra o nascimento dos povos na América. Um ancião conta uma história muito antiga, do tempo em que o Brasil era uma linda floresta.



Partindo de um realismo de sonho que representa o imaginário de quem lê um livro, a peça Kikiô traz aos olhos e ao coração um pouco de mágica e encantamento por meio da sinestesia e dos elementos lúdicos.

Índios, brincadeiras, animais e as caravelas portuguesas são parte da apresentação. A peça foi inspirada no livro Kikiô, que foi criado sobre a poesia da música de Geraldo Espindola.

Oficina Arte Brasileira para Crianças - Beatriz Milhazes



Dia: 28/01/2016



Horário: 14:30



Material: 1 cola branca;

1 tesoura sem ponta;

1 tela 30x40cm

3 cores de papel colorset



Diversas embalagens de papel ou plástico, exemplo, biscoito, bala, bombom.

A obra de Beatriz Milhazes é povoada de flores, círculos, semicírculos, listras e cores fortes. Suas pinturas são construídas por camadas, nas quais a artista cria um jogo de geometria e formas ornamentais que se organizam sobre os fundos multicoloridos. Em suas colagens, a artista faz uso do brilho e da cor de papéis de balas e bombons.

Contação de histórias e musicalização “Pique Nique de Livros e Músicas”



Dia: 28/01/2016



Horário: 16h



Uma toalha no chão, bolinhas, vasilhas, crianças e adultos ao redor, instrumentos e livros que farão parte de um pique nique com muita imaginação, uma brincadeira para ouvir histórias e cantar diversas músicas infantis. A proposta do artista Elânio Rodrigues promove a leitura e a musicalização.



Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações 3311-4300. Acompanhe a programação no site www.sescms.com.br