Musical “Jim”, com Eriberto Leão, chega à Capital neste fim de semana

Sucesso de público e crítica, “Jim” estreia sua segunda turnê no Teatro Glauce Rocha, em Campo Grande. O espetáculo terá apresentações na cidade nos dias 16, 17 e 18 (sexta, sábado e domingo). Após a sessão do dia 17 de setembro, haverá um bate-papo da série “Encontros Vivo EnCena”, com a participação dos artistas Eriberto Leão e Renata Guida e Expedito Araujo, curador do projeto. Além da proximidade com a artista, o encontro permite aos participantes conhecer e compartilhar histórias inspiradoras e ideias transformadoras para a cultura brasileira.





Divulgação O espetáculo terá apresentações na cidade nos dias 16, 17 e 18

O espetáculo conta a história de um homem que não conheceu o vocalista do The Doors, Jim Morrison, mas que teve sua vida pautada por suas ideias e ideais. “Jim era um pensador, um filósofo. Suas palavras são perenes, não ficam datadas. O maior legado dele é a poesia, então se fizéssemos um musical biográfico convencional não estaríamos sendo fiéis ou coerentes com a obra dele”, revela o ator Eriberto Leão, protagonista do musical, de Walter Daguerre.



“Jim” é um espetáculo-show não biográfico, idealizado por Eriberto, dirigido por Paulo d Moraes é inspirado na obra poética de um dos maiores ícones do rock. “Quando comecei a pesquisar, descobri um Jim Morrison que não imaginava e que muita gente não sabe quem é, então vimos que precisávamos trazer uma outra ideia do Jim para o público”, detalha o autor.



São 11 canções clássicas do The Doors, como “Ligth My Fire”, “The End”, “Riders on the Storm”, cantadas ao vivo por Eriberto. Em cena dois atores e três músicos (teclado, guitarra e bateria).



Eriberto interpreta João Mota, um homem de quase 40 anos que sonhou em seguir os passos do ídolo, como artista e ser humano. “Queremos revelar o mundo interno de Jim. Não quero contar a história dele, interpretar sua biografia. A única coerência que me interessa é em relação à poesia do Jim. A grande luta da vida dele era para ser reconhecido como poeta”, relata Eriberto. “São dois planos paralelos, Mota num acerto de contas com Jim, e o vocalista encarnado no personagem, que quer se matar, achando que foi isso que o ídolo fez”, destaca Paulo de Moraes.



Ao longo de uma bem sucedida trajetória nos palcos, o espetáculo recebeu o Prêmio APTR 2014 nas categorias “Melhor Iluminação” e “Melhor Música”, além de diversas indicações aos prêmios Shell e Cesgranrio.



Serviço

Os ingressos para “Jim” custam R$ 80 inteira R$ 40 meia e estão à venda no Sésamo Gelato e Café, Minds English School, Loja Mormaii do Shopping Campo Grande e ¼ Colchões, além do site Bilheteria Rápida. A classificação é de 14 anos. As sessões de sexta e sábado começam às 21h e no domingo, às 20h.