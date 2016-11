Música e teatro de qualidade se apresentam na Capital

Divulgação Show de MPB e peça de teatro com artistas do Estado são gratuitos neste fim de semana

Música, teatro e cinema são as atrações deste fim de semana em Campo Grande. O agito já começa hoje. Na Morada do Baís, o som fica por conta de Jerry & Barbados nesta sexta (25), que vai sacudir a sua noite com um repertório regional contemporâneo e polca rock.

“Fico muito feliz de fazer o show na Morada, que está sendo um point cultural muito importante na cidade, principalmente por ser um local que recebe trabalhos autorais e um público interessado em prestigiar a nossa arte”, diz Jerry.



A banda conta com Alex Kundera, na bateria, Júlio Queiroz, nos teclados, Dhonnatas Oliveira, na guitarra e Rodrigo Teixeira, no baixo.



Já neste sábado (26), a artista Samantha Caracante volta ao Sesc Morada dos Baís e balança o público com o show “Mais Amor Por Favor”. Um repertório musical romântico que vai de Lupicínio Rodrigues a Mart’nália, passando por Guilherme Rondon, Cartola, Chico Buarque, Djavan, Nana Caymmmi, Tom Jobim, Marisa Monte, Zeca Baleiro.



A apresentação contará com acompanhamento dos músicos Marcos Assunção, na guitarra, Ivan Cruz no baixo e pelo baterista Guto Costa.



Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações 3311-4300. O happy hour tem início às 18h30, as apresentações musicais começam às 20h e são abertas ao público. Acompanhe a programação do Sesc no www.sescms.com.br



Além de muita música boa, teatro é uma das opções disponíveis para esse fim de semana, o Circuito Sul-Mato-Grossense de Teatro traz “Guardiões” para a capital neste sábado (26), peça será apresentada na Escola Estadual Riachuelo, às 19h.



Guardiões apresenta três personagens que vivem simbioticamente nesse local e agora tratam de entender e interagir “como de costume” num ambiente em que as tradições estão mudando ou desaparecendo vertiginosamente. A incerteza frente a esta nova realidade e o sentimento de abandono os une, numa conjunção única de desesperança.



A encenação apresenta um pantanal sui generis, provocando questionamentos na plateia. Os habitantes possuem uma relação simbiótica com o território que habitam e que, gradativamente, vão sendo expulsos da região. Os personagens sentem-se em desequilíbrio, assim como todo o ambiente, e enfrentam dificuldades com o novo sistema que se estabelece.

A nova realidade que se impor no território, fere as estruturas econômicas e sociais: o pantaneiro vislumbra a falência do seu mundo.