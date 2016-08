Museu de Arte Contemporânea realiza terceira Temporada de Exposições

Tem início nesta terça-feira (3), a partir das 19h30, no Museu de Arte Contemporânea (Marco) a abertura da 3ª temporada de Exposições. Neste ano participarão três artistas de São Paulo e um de Cuiabá. A exposição ficará disponível nas salas do museu até dia 30 de outubro.





Divulgação Exposição contará com artistas de São Paulo e Cuiabá

Para a exposição foram selecionadas obras como o das “Moedas”, com peças criadas por Alexandre Frangioni; “Espaço reservado para possíveis retornos (ou como rasurar o ar)”, com instalações de Élcio Miazaki; “Dentro da Mata” com pinturas a óleo de Miguel Penha e apresentação de gravuras de Silvia Ruiz.



A exposição pode ser contemplada por toda a família e estará disponível no Museu que fica localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 6.000, até o dia 30 de outubro.