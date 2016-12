Museu abre seleção para exposições

O Museu de Arte Contemporânea (Marco), publicou o edital de seleção para o Programa de Exposições Temporárias de 2017. Os artistas interessados em expor os trabalhos nas mostras programadas para o próximo ano podem se inscrever até 12 de fevereiro. O museu fica na rua Antônio Maria Coelho, 6000, Parques da Nações Indígenas.



Os portfólios deverão ser enviados para avaliação da Comissão Curatorial do Museu. As propostas poderão ser inscritas individualmente ou por grupos de artistas. Todo o material especificado deverá constar em envelope ou embalagem apropriada – preferencialmente em tamanho A4 ou no máximo em tamanho A3 – com o nome do artista.



O resultado será divulgado no site da Fundação de Cultura no em março de 2017 e comunicado individualmente aos selecionados por meio de correio eletrônico (e-mail) fornecido na ficha de inscrição.