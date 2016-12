Mostra gratuita de Cinema Marginal inicia na segunda

Para os cinéfilos, o Museu da Imagem e do Som exibirá na próxima segunda-feira (12) uma mostra gratuita do Cinema Marginal. A exibição acontece até a quinta-feira, sempre às 19h.



O Cinema Marginal surgiu durante o período do regime militar no Brasil, como uma forma de resistência à censura da época. A corrente possui diferentes propostas, em comum, está a falta de recursos, o que é transformado em transgressão artística. Muitos trabalhos não foram lançados ou foram sequestrados pela censura.



Confira abaixo a programação:



Segunda-feira:

A Margem (1967), de Ozualdo Candeias

Poucos diretores tiveram estreia tão ambiciosa cinematograficamente quanto Candeias em A Margem. Imagine-se: um jovem diretor aventura-se pela primeira vez num longa-metragem e seu primeiro filme tem os primeiros cinquenta minutos realizados em câmera subjetiva, ou seja, cada imagem que vemos é o olhar de um personagem diferente. Um filme sobre olhar: A Margem segue a vida de quatro personagens à beira de um rio lodoso, numa localidade miserável, que evoluem entre a vida da favela, com sua luta pela sobrevivência, e a existência no submundo paulistano.



Terça-feira:

Hitler 3º Mundo (1968), de José Agrippino de Paula

Difícil tarefa é enquadrar José Agrippino de Paula no panorama cultural brasileiro. Escreveu livros absolutamente solitários dentro da nossa literatura, propôs uma nova dramaturgia e fez um dos filmes mais inquietantes do nosso cinema: Hitler 3º Mundo.

Ensaio-delírio-pesadelo-desfuturível-distópico-contínuo-hoje, feito em caráter de urgência, no auge da repressão militar, o filme foi rodado na clandestinidade, nunca tendo sido lançado comercialmente, suas absurdas imagens e personagens, vistas hoje, são de uma atualidade aterrorizante.



Quarta-feira:

Os Monstros de Babaloo (1970), de Elyseu Visconti

Uma das obras mais debochadamente grotescas de toda a cinematografia mundial, um filme pantagruélico, que antevê John Waters, o rei do trash, diretor do infame Pink Flamingos.

Metáfora de dentes podres expostos da nossa ávida, inculta e cruel burguesia e sua tradicional família brasileira, foi proibido pela ditadura militar e certamente deixaria os atuais homens de bem e bens espumando feito cachorros loucos frente a um espelho tão fidedigno de sua feiura moral.

divulgação Filme "Câncer", de Glauber Rocha, será exibido na quinta-feira

Quinta-feira:

Câncer (1968/1972), de Glauber Rocha

Filmado em 1968 e finalizado somente em 1972, no conjunto dos filmes experimentais e do cinema novo, Câncer é um corpo estranho. Não se harmoniza, mas também não diverge radicalmente de ambos, tal como um satélite a colher e remeter imagens, espécie de entre-safra glauberiana que gerará, pós-1975 (Claro), a "montagem nuclear" de Di (1977) e A Idade da Terra (1980). Câncer marca um dos primeiros movimentos em direção a uma nova concepção de montagem, incorporando o documentário à ficção e englobando o marginalismo como interrogação íntima do discurso cinemanovista.