Mostra de Teatro Infantil de MS está com inscrições abertas

Divulgação/Assessoria Com o intuito de inovar, a iniciativa se desloca este ano para quatro comunidades periféricas de Campo Grande

Com o objetivo de promover uma agenda de espetáculos teatrais voltados para a infância, Ramona Rodrigues em parceria com entidades e agentes culturais, realizaram quatro edições da Mostra de Teatro Infantil, o projeto ofereceu oficinas, palestras e promoveu campanhas de arrecadação de brinquedos que foram doados para crianças em situação de vulnerabilidade social, superando a marca de 3.000 doações.



Na 5ª edição com investimento do Fundo de Investimentos Culturais – FIC/MS, a Mostra recebe artistas e companhias teatrais da capital e interior de MS.



O evento acontece no período de 12 à 19 de outubro de 2017, com oficinas, seminário, diálogos, promovendo o intercâmbio e reflexões, produzindo conhecimentos a partir das conexões entre o Teatro Infantil, Arte-educação e Cultura da Infância, oferecendo aprimoramento a artistas, arte-educadores, professores e demais profissionais que atuam com o público infantil, além de apresentar oito espetáculos.



Dentro da 5ª Mostra acontecerá duas oficinas, de 12 a 15 de outubro (uma no Centro Cultural e outra na Biblioteca Isaias Paim),são elas: “Oficina de Interpretação Teatral” com o diretor Breno Moroni (RJ) e “Oficina de Cadernos de Registros: narrativas de viagens, memórias de viajantes” com Clarissa Suzuki (SP). As inscrições para participar das oficinas estão abertas e devem ser feitas através do blog do Ateliê Ramona Rodrigues.



Com o intuito de inovar, esta iniciativa se desloca este ano para quatro comunidades periféricas na cidade de Campo Grande/MS, levando a produção do teatro infantil, atividades lúdicas como as brincadeiras tradicionais e cantigas de roda. Serão ainda distribuídos os brinquedos e livros arrecadados.



Os ingressos para participar dos espetáculos podem ser trocados por brinquedos ou livros novos, nos postos de troca autorizados que são: Ateliê Ramona Rodrigues (Rua 14 de Julho, nº 1.431 – casa 3 – Centro) das 14h às 18h e Livraria Leparole (Rua Euclides da Cunha, nº 1.126 – Jardim dos Estados) no horário comercial.



1º Seminário da Cultura e da Infância

PROGRAMAÇÃO SEMINÁRIO - 13/10 - 13h30 às 17h30

- Palestra: Caderno de Professor-artista: espaço acolhedor do exercício reflexivo e da ação criadora – Clarissa Suzuki/SP.

- Tema I “Direito de Criança é coisa séria” - Celene Nessimian - Campo Grande/MS.

- Tema II “O impacto das novas tecnologias na infância” – Andrea Freire – Campo Grande/MS.

14/10 – 13h30 às 17h30

- Tema III “Contextos da arte na educação”. Christiane Araújo – Campo Grande/MS.

- Tema IV “Literatura e dramaturgia infanto juvenil” – Melly Sena – Campo Grande/MS.

Local: Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho (Fernando Corrêa da Costa Centro, Campo Grande)



Oficinas

1 - Oficina de Interpretação Teatral

Breno Moroni/RJ

12 a 15 de outubro das 08h às 12h

Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo Rua 26 de agosto, 453 - Centro - Campo Grande-MS.

2- Oficina de Cadernos de Registros: narrativas de viagens, memórias de viajantes

Clarissa Suzuki/SP

12 a 15 de outubro das 08h às 12h

Local: Biblioteca Isaías Paim – Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho







PROGRAMAÇÃO ESPETÁCULOS

12/10 – 19h – Cadê?!

Aplausos Cia Teatral

Local: Arena Bosque - Espaço Grupo Casa

Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - (Shopping Bosque dos Ipês)



13/10 - 19h - As aventuras de Bagacinho Quem conta um ponto cria um conto em: A Paixão de Romeu e Julieta

Grupo Casa - Coletivo de Artistas

Local: Teatro Prosa SESC Horto - R. Anhanduí, 200 - Centro



14/10 - 19h - Judith e sua sombra de menino

Júnia Cristina Pereira

Local: Teatro Prosa SESC Horto - R. Anhanduí, 200 - Centro



15/10 - 19h - João e o Pé de Feijão na Terra do Nunca

Circo do Mato

Local: Teatro Prosa SESC Horto - R. Anhanduí, 200 - Centro



16/10 - 14h Dandys Acrobático= Cia Theastai

Local: CRAS Vida Nova - R.Jaci Maria de Azevedo Môro, 162



17/10 - 14h Um poeta na cidade

Emmanuel Marinho

Local: CRAS São Conrado - R. Livinho Godói, 777



18/10 - 14h - Histórias e Canções da Nossa Terra

Jorge de Barros, Jerry Espindola, Guga Borba

Local:CEINF Comunidade Tia Eva - R. Dom Cirilo, S/N



19/10 - 14h - Tragicomédia de Dom Cristovão e Sinhá Rosinha

Teatro Imaginário Maracangalha

Local: CRAS Rosa Adri - R. Lúcia dos Santos, 295