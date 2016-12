Mostra de cultura afro-brasileira e indígena encerra no sábado

Tamanho do texto

Divulgação/Prefeitura de Campo Grande Crianças apresentam trabalhos realizados em escolas

O II Tríduo Pedagógico - Exposição de Trabalhos deve encerrar no sábado (3). O evento teve início na quarta-feira (30), organizado pela Prefeitura de Campo Grande. As apresentações são realizadas no auditório Lúdio Martins Coelho.



O evento mostra relatos de experiências com o objetivo de fortalecer o trabalho de disseminação de práticas cidadãs nos diferentes níveis de ensino das escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme).



Durante a semana os alunos apresentaram atividades desenvolvidas nas escolas. O coral indígena do Projeto Oficina Interculturais cantou o hino de Campo Grande em língua Terena.