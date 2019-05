Miss Brasil Be Emotion Júlia Horta se encanta com os jacarés na beira da estrada

Instagram Júlia Horta Júlia Horta

Neste domingo (26), a modelo e Miss Brasil Be Emotion, Júlia Horta, realizou seu último passeio em Bonito, onde foi na Gruta da Lagoa Azul, considerado um dos cartões postais da cidade.

Após o passeio, Júlia dirigiu-se para a região de Corumbá, onde chegou ao Hotel Fazenda Passo do Lontra, no interior do Estado. Em seus stories, ela destaca as belezas encontradas na estrada, o local e as suas acomodações no hotel.

A modelo e as amigas também realizaram um passeio de barco pelo rio Paraguai, onde encontram jacarés.