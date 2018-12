MIS recebe última edição do ano do Cine Café com filme japonês na próxima segunda

Divulgação O filme retrata a vida de quatro irmãos que mudam com sua mãe para um pequeno apartamento em Tóquio, sendo que todos têm pais diferentes

O Museu da Imagem e do Som (MIS) recebe a última edição de 2018 do Cine Café na próxima segunda-feira (10), às 19h, com a exibição do filme “Ninguém pode saber” (2004), do diretor japonês Hirokazu Kore-eda.

O filme retrata a vida de quatro irmãos que mudam com sua mãe para um pequeno apartamento em Tóquio, sendo que todos têm pais diferentes. As crianças nunca foram à escola e apenas o filho mais velho entra caminhando normalmente no novo apartamento, com os outros chegando escondidos em malas. Ninguém pode ficar sabendo que mais de três pessoas vivem ali, sob o risco de serem expulsos. Tudo vai bem até que, um certo dia, a mãe (You) vai embora, deixando para o filho mais velho, Akira (Yuya Yagira), de 12 anos, um bilhete e um pouco de dinheiro. Começa então o duro processo de amadurecimento precoce de Akira.

O diretor escreveu o rascunho de Ninguém Pode Saber quinze anos antes de o filme ser feito. O projeto foi intitulado de "Domingo Maravilhoso" e se desdobrava a partir de um ponto de vista bem subjetivo do personagem Akira, terminando com uma sequência de um encontro fantasioso de toda a família (os filhos, a mãe e os vários pais) reunida para um passeio de domingo.

As gravações foram feitas cronologicamente ao longo de quase um ano inteiro. O filme foi exibido em sessão especial na mostra Panorama do Cinema Mundial, no Festival do Rio 2004. De acordo com o Harvard Film Archive, o trabalho de Kore-eda "reflete o ritmo e estilo contemplativo de exemplos como Hou Hsiao-Hsien e Tsai Ming-liang".

Hirokazu Kore-eda é iretor, produtor, roteirista e editor. Antes de embarcar em uma carreira como diretor, Kore-eda trabalhou como assistente de direção em documentários para a televisão. Mais tarde, dirigiu seu primeiro documentário para a televisão, Mou hitotsu no kyouiku - Ina shogakkou haru gumi no kiroku, em 1991. Seu filme Pais e Filhos de 2013, foi nomeado para a Palme d’Or no Festival de Cannes de 2013. Ganhou o Prêmio do Júri e ganhou uma comendação do Júri Ecumênico.

Nesta última exibição de 2018 do Cine Café, será realizada uma pequena confraternização com todos os colegas e amigos que compartilharam as sessões deste ano. Convidem os amigos e participem! A entrada, o chá, o café e o amor são gratuitos.