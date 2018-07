Michel Teló abre o Festival de Inverno de Bonito nesta sexta

Eduardo Miranda/Divulgação Programação do festival ainda é feita de dança, teatro e cinema

O Festival de Inverno de Bonito (FIB) chega a sua 19ª edição com uma grande celebração de arte e cultura na cidade bonitense. Nesta quinta-feira (26), quem anima o público é músico sertanejo Michel Teló. Renato Teixeira e Almir Sater sobem ao palco para o show AR. Com restrições impostas pela lei eleitoral, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), deve ir Bonito, para a abertura, às 19h, mas ficará impedido de discursar. O festival segue até domingo (29).

Reprodução Michel Teló

Com hits como "Bumbum de Ouro" e "Arrasta", o sábado tem a festa garantida com a drag queen Gloria Groove. Quem dá vida à ela é o cantor e ator Daniel Garcia, que já apareceu no shows de talentos mirins do Programa Raul Gil, participou do relançamento do Balão Mágico, em 2006.

Como dublador, Daniel empresta sua voz e dá vida a personagens que aparecem em filmes e programas de TV. Quem assistiu a série da Disney Hannah Montana e se lembra do personagem Rico, conhece o trabalho de Daniel Garcia como dublador.

Nathalia Pacheco/Divulgação Milton Nascimento

Milton Nascimento traz o show Semente da Terra e promete atrair os apaixonados que acompanham sua trajetória musical, também no sábado. E para fechar a programação Anavitória desembarcam direto de Tocantins para tocarem seus sucessos como "Trevo (Tu)", "Fica" e "Singular". A programação do festival ainda é feita de dança, teatro e cinema.

Nesta 19° edição do FIB, serão homenageados a dupla Amambai e Amambaí (música), o grupo teatral Senta que o Leão é Manso (artes cênicas) e a musicista Mayara Amaral (cidadania) humanos). “São artistas que merecem todo nosso respeito e reconhecimento. A dupla Amambai e Amambaí são grandes ícones e precursores da música regional. Já o Senta que o Leão é Manso tem mais de três décadas dedicadas à disseminação das artes e a Mayara Amaral é nossa representante da luta pela igualdade, pelo respeito e direitos da mulher, já que foi vítima de um crime tão bárbaro que é o feminicídio”, destacou o secretário da Cultura e Cidadania do MS, Athayde Nery.

A Mostra Gastronômica de Bonito volta este ano, com 20 restaurantes, fazendas e lanchonetes explorando ingredientes regionais, como os peixes, a guavira e a bocaiúva. Durante o evento, os clientes poderão avaliar os pratos e votar no site www.votebonito.com.br, atribuindo estrelas aos que mais gostarem. O resultado sai no domingo (29). “A ideia é conquistar o turista pelo paladar, queremos que o turista ao provar os pratos sinta vontade de voltar ao Festival de Inverno de Bonito. Os chefs irão revelar o próprio Mato Grosso do Sul, com sua riqueza de temperos, iguarias e sabores”, complementou o secretário Athayde.

Em 2017, na 1ª edição da Mostra Gastronômica de Bonito, quem ganhou foi o restaurante Espaço Jack, que ganhou com a rabada ao vinho tinto com salada de agrião.