Melhores do Mundo retornam à Campo Grande nesse fim de semana

Divulgação Os Melhores do Mundo se apresentam em Campo Grande neste fim de semana

A Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo volta a se apresentam em Campo Grande com dois espetáculos neste fim de semana no Palácio Popular da Cultura, localizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. As apresentações de “Um Tira Chamado Perigo” acontecem neste sábado (22), às 21h e no domingo (23), às 18h30.



O espetáculo reúne os melhores momentos de dois grandes sucessos da carreira do grupo: Tira – Adrenalina em Combustão, de 1994, e Tira 2 – McCoy is back, de 1995. Mostra o lado cômico do que há de mais frequente na TV e no cinema, o enlatado policial americano com todos os seus clichês, como a morte do parceiro, a perda do distintivo e a busca implacável por vingança. Tudo isso na linguagem bem humorada e ácida dos Melhores do Mundo.

Essa nova peça chega após o sucesso de “Hermanoteu na Terra de Godah”, que foi recorde de bilheteria em teatros como o Citibank Hall em São Paulo, Canecão no Rio, Teatro Positivo em Curitiba, Siará Hall em Fortaleza, UFPE em Recife, Villa Lobos em Brasília, dentre outros. Tanto que Hermanoteu receberá uma adaptação para o cinema, que deve ser gravada neste segundo semestre.



Os ingressos para “Um Tira Chamado Perigo” estão á venda na Sésamo Gelato e Café, Rua Antônio Maria Coelho, 3.443, com valores entre R$ 100 e R$ 120 e meia entrada para estudantes, professores, deficientes físicos, doadores de sangue, além de assinantes do jornal O Estado e segurados da Porto Seguro. A classificação indicativa é de 14 anos.