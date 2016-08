McDia Feliz em Campo Grande reúne atrações culturais para todos os gostos

O McDia Feliz em Campo Grande (MS) vai ser repleto de atrações culturais. Os cinco restaurantes do McDonald’s na cidade vão ter uma programação cultural especial para o dia de ajudar a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS).

Divulgação ..

Neste ano, toda a renda da venda dos sanduíches Big Mac será revertida para o projeto “Vem Cuidar de Mim”. Desenvolvido com o objetivo de viabilizar visitas domiciliares às crianças e adolescentes com câncer, residentes em Campo Grande e assistidos pela AACC/MS, o projeto “Vem Cuidar de Mim” é um complemento ​ ao tratamento oncológico já prestado. A ideia é proporcionar melhores condições nas moradias, convivência familiar e cuidados com o paciente.



Para animar o dia marcado pela solidariedade, vai ter música, teatro, dança e muita animação. No Shopping Campo Grande, passam pelo palco Jean Donato, Projeto MPBlues, Gideão Dias, Tereza Armanda, Whisky de Segunda, além do Estúdio Lisa Lima e Atos Escola e Cia Dança Teatro.



No Shopping Norte Sul, Hugo e Rafael, Ballet Gisela Dória, Pagode Aê, Junto e Misturado, Estação Quinze, Arado Cultural, Ipezal, Blessed Dança, Swing de Samba, Ballet São José, Grupo Atos, Black Di Boá, Grupo Litani, Plano Zero, Side Show Babys, Liga do Bem e Anjos da Paz vão se apresentar e engrossar o coro pelo McDia Feliz.



Pelo palco do McDia Feliz no Shopping Bosque dos Ipês, passam a Banda do CMO, Chicão Castro, Balé Siana, Palhaça Dentino, Marina Dalla, Beatles Maníacos, Junto e Misturado, Liga do Bem, Guga Borba, On The Road, Mailla, Ju Souc, Avant e Hana Aysha. Tem, ainda, cosplay infantil e desfile de cachorros.



Quem for aos restaurantes drive Mato Grosso e drive Afonso Pena também vai ver muita música boa. No drive Afonso Pena, as atrações são os Djs Carlinhos, Willian Winkler e Murphy Dee. Já no restaurante da Avenida Mato Grosso, tem show de David Buq, Alex Oliveira, Avant, Aurélio e Rafael, Dj Lakal e Dj Dionivam. Além disso, tem apresentação de dança do ventre e a presença da Liga do Bem durante todo o dia.​



Sobre o McDia Feliz

A campanha McDia Feliz é um sucesso graças à participação fundamental de instituições, funcionários, franqueados e fornecedores, além da mobilização de milhares de voluntários que incentivam a sociedade a abraçar a causa em prol de adolescentes e crianças com câncer. Em 2016, 79 projetos de 58 instituições de todo o país receberão recursos da arrecadação da campanha.



O McDia Feliz é o dia de maior movimento do ano nos restaurantes McDonald’s, além de despertar a atenção de toda a sociedade e sensibilizá-la para a maior causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. A campanha coordenada pelo Instituto Ronald McDonald visa captar recursos e concentrar esforços em projetos locais, regionais e nacionais a fim de contribuir para o aumento dos índices de cura do câncer infantil e juvenil.



Sobre o Instituto Ronald McDonald

O Instituto Ronald McDonald é uma organização sem fins lucrativos cuja missão é promover a saúde e a qualidade de vida de adolescentes e crianças com câncer.



Com 17 anos de atuação, a organização desenvolve e coordena Programas - Diagnóstico Precoce, Atenção Integral, Espaço da Família Ronald McDonald e Casa Ronald McDonald - que possibilitam o diagnóstico precoce, encaminhamento adequado e atendimento integral e de qualidade para os jovens pacientes e seus familiares.



Desde 1999, mais de R$ 300 milhões foram arrecadados através de campanhas e eventos como o McDia Feliz, os Cofrinhos, o Invitational Golf Cup e o Jantar de Gala, que foram destinados para 116 instituições em todo o Brasil, entre hospitais, casas e grupos de apoio que lutam pela cura do câncer infantil e juvenil. Cerca de 3 milhões de crianças e adolescentes foram beneficiados nestes 17 anos de trabalho do Instituto Ronald McDonald.



Saiba mais sobre as fontes de arrecadação, os programas e as instituições beneficiadas em www.instituto-ronald.org.br.