Mamão permanece no BBB, Luiz felipe é eliminado com 73,81%

Indicado ao paredão triplo no Big Brother Brasil, o advogado Ilmar Fonseca, o “Mamão”, permanece na casa mais vigiada do Brasil.



No resultado, que foi ao ar nesta terça-feira (14), os brasileiros votaram e decidiram pela saída de modelo alagoano Luiz Felipe. O brother teve uma votação expressiva: 73,81%.



No primeiro paredão, o representante de Mato Grosso do Sul no reality show enfrentou também o cirurgião plástico gaúcho Marcos.



Mamão foi parar no paredão após o Big Fone tocar. Pedro atendeu e o indicou "Não é nada pessoal. Infelizmente eu vou apontar para o Ilmar", disse.



O brother tem 38 anos e não tinha pensado em fama antes de entrar no reality show. Filiado ao PT há 20 anos, ele mora em Campo Grande e foi selecionado para participar do BBB após indicação de um “olheiro” do programa em 2016.