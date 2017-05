Maior evento da cultura Nerd e Geek de Mato Grosso do Sul acontece nos dias 27 e 28 de maio

Acontece nos dias 27 e 28 de maio, no Círculo Militar, em Campo Grande a 4ª edição da Parada Nerd, encontro que reúne o melhor do universo nerd e geek do Estado.



Destinada a pessoas de todas as idades, que gostam ou têm interesse em qualquer tipo de cultura pop, a edição deste ano da Parada Nerd traz entre os convidados, o ator, diretor e dublador Wendel Bezerra, famoso por duplar personagens icônicos, como Bob Esponja, Goku, personagem do desenho Dragon Ball Z e Lee Sin, do jogo League of Legends. Wendell Também emprestou a voz para Buddy Valastro, o Cake Boss.

Divulgação/Assessoria Diversas atrações do universo Geek já estão confirmadas



Charles Emmanuael, dublador de Rony Weasley, da série Harry Potter, Ben Tennyson, da Franquia Ben 10 e Rigby, da série animada Apenas Um Show também é presença confirmada no encontro.



Uma das presenças mais solicitadas, também já foi confirmada. Muca Muriçoca, fenômeno do Youtube , traz para Campo Grande seu modo inusitado de cobrir e detalhar os eventos de games pelo Brasil.



Com mais de um bilhão de visualizações em seu canal e mais de 5 milhões de seguidores, o youtuber Player Tauz se tornou fenômeno das redes com seus raps com letras autorais e temáticas relacionadas a games, animes, séries e jogos e para Campo Grande, o convidado promete trazer surpresas.





Divulgação/Assessoria O encontro é destinado a pessoas que gostam ou têm interesse em qualquer tipo de cultura pop

Um dos maiores especialistas em Showcase Cosplay do Brasil, o vídeo maker Animaff traz interatividade para a Parada Nerd. Ele vai gravar, editar e mixar um vídeo especial de cosplays durante o evento e ao final, o material será apresentado ao público.

Entre os cosplays, já estão confirmadas as participações de Jeyke, atual campeã do Yamato Cosplay Cup e da Comic Com Experience 2016 e de Samui, vencedor do Yamato Cosplay Cup Internacional, do Cosplay Experience CCXP 2015 e do Cosplays Word Masters 2016. Também estará presente a modelo internacional e cosplay Débora Fuzeti.



Com a proposta de tocar trilhas sonoras de desenhos japoneses, com o melhor do estilo pop-rock, performances e visual único, a banda Akai Me realiza uma apresentação especial na 4ª edição da Parada Nerd.





Solidariedade



Além de cultura e diversão, a 4ª edição do evento incentiva a solidariedade entre os participantes. A organização do evento oferece valor do ingresso pela metade na doação de 1kg de alimento não perecível (exceto sal) ou 1 kg de ração para cães ou gatos.

Os alimentos serão doados a uma entidade assistencial da Capital e a ração arrecadada, a ONG’s (Organizações Não Governamentais) de amparo e resgate de animais abandonados.



A troca dos alimentos e ração serão feitas na portaria do evento e cada quilo dá direito à meia entrada. Cada pessoa poderá contar com apenas metade de um ingresso de desconto.



Serão aceitos alimentos não perecíveis lacrados e dentro do prazo de validade. Quem optar pela doação de leite em pó, a lata de 400gr será aceita em substituição ao quilo de alimento. No caso da ração, serão aceitas rações para cães e gatos em pacotes lacrados e no prazo de validade. Não serão aceitas rações compradas ao granel. Quem optar por doar latas de ração em patê, cada quatro latas equivale a um pacote de ração seca.



Os valores dos ingressos variam entre R$ 60 (entrada para um dia) e R$ 100 (pacote para os dois dias de evento) a meia entrada garante valores a R$ 30 e R$ 50, respectivamente. Os convites já estão à venda nas lojas Quem Disse Berenice? Do Norte Sul Plaza e shopping Campo Grande.



Mais informações podem ser acessadas através do site: www.paradanerd.com.br