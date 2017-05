Luan Santana abre programação de shows da Expoagro

Liniker Ribeiro/Capital News Luan Santana se apresenta nesta sexta-feira em Dourados

O sul-mato-grossense Luan Santana será o primeiro a subir ao palco da 53ª Expoagro em Dourados. O cantor, de 26 anos, promete lotar a área destinada ao público nesta sexta-feira (12) no dia da abertura da Feira Agropecuária.



Luan Rafael Domingos Santana, ou simplesmente Luan Santana, é nascido em Campo Grande e começou a fazer sucesso ainda quando criança, época que era conhecido como “Gurizinho” e explodiu com a música "Falando Sério". Nos seguintes a carreira do músico decolou e entrou para os principais do país com outros grandes sucessos como: Meteoro, Te Esperando, Escreve Aí, Chuva de Arroz e recentemente Acordando o Prédio.



Os ingressos vão desde R$ 30 na pista até R$ 120 no Camarote. Criança até 11 anos deve estar acompanhada de seu responsável legal. 12 a 15 anos devem estar acompanhado dos pais ou 3º com autorização e firma reconhecida. 16 e 17 deverão portar documento com foto.



Shows

Além de Luan Santana nesta sexta, no sábado (13) será a vez da consagrada dupla Chitãozinho & Xororó. A cantora sensação do momento Marília Mendonça sobe ao palco da Expoagro na quarta (17) juntamente com a dupla Paulo & Jean. Na sexta-feira (19) a dupla sul-mato-grossense Munhoz & Mariano canta no mesmo dia de Loubet. O fechando das atrações musicais será no sábado (20) com Henrique & Diego e DJ Dennis.