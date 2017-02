La La Land faz parte do CineMaterna no mês de fevereiro

Divulgação Filme é favorito do Oscar

O filme La La Land faz parte do CineMaterna deste mês de fevereiro. A sessão é para mães com bebês de até 18 meses. A exibição acontece na terça-feira (14), às 14h10, no Cinemark Shopping Campo Grande.



A escolha do filme foi feita pelas mães por meio do site, como acontece em todos os meses. Pais e demais acompanhantes também podem participar da sessão. O momento é especial para as mães fortalecerem ainda mais o vínculo com o bebê.



A sessão é proporciona trocadores equipados com fraldas, pomadas e lenços umedecidos, ar condicionado com temperatura suave, som mais baixo e uma leve iluminação, além de tapete especial para os nenéns que andam e engatinham. Há também um estacionamento para os carrinhos de bebês logo na entrada e mães voluntárias estão presentes na sala para ajudar.