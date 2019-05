Júlia Horta despede-se de Bonito e segue para o Hotel Fazenda Passo do Lontra em Corumbá

Instagram Júlia Horta Júlia Horta

Neste domingo (27), a Miss Brasil Be Emotion Júlia Horta, despediu-se da cidade de Bonito, onde passou 5 dias na cidade, onde a modelo teve a oportunidade de realizar diversos passeios, entre eles Flutuação, Pêndulo e mergulho.

A modelo divulgou em seus stories todos os momentos, e enfatizou as belezas da região, enaltecendo que apesar de alguns dias de frio, não deixou de realizar os principais passeios que são oferecidos em meio as belezas naturais de Bonito.

Ao se despedir, Júlia Horta destaca a importância do motorista que as acompanhou durante todos os passeios, pela educação do mesmo e conforto do veículo, para se deslocarem em todos os momentos com facilidade em Bonito.

A Miss Brasil Be Emotion segue agora para o Hotel Fazenda Passo do Lontra, na Região de Corumbá.