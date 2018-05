Juci Ibanez faz show de samba com entrada gratuita nesta quarta-feira

Sesc Juci Ibanez abre as apresentações musicais desta semana

A programação musical do Sesc Morada dos Baís começa nesta quarta-feira (23), às 20h, com samba, rock e jazz durante a semana. As apresentações seguem até sábado (26), com entrada gratuita.

A sambista Juci Ibanez sobre ao palco nesta quarta-feira (23), com vasto repertório acumulado em 30 anos de carreira. A artista já fez shows pela América Latina e Europa.

Na quinta-feira (24), é a vez do grupo de El Trio se apresentar. Formado por três instrumentistas da música contemporânea, Adriel Santos, Gabriel De Andrade e Gabriel Basso, a formação clássica de bateria-guitarra-baixo traz muito jazz.

Começando o fim de semana, sexta-feira (25), a banda Seven Four74 se apresenta pela primeira vez no Sesc Morada dos Baís. Com o show de rock “Ideia Antiga”, o grupo traz novos arranjos para músicas de Amy Winehouse, Bon Jovi, The Cranberries, Guns N’ Roses, Maroon 5, Nirvana e Scorpions. O repertório também inclui trabalhos autorais em inglês e português.

O pop rock anima a noite de sábado (26), com Ju Souc Trio. Multi-Instrumentista, Ju é uma revelação da música de Mato Grosso do Sul e lançou seu primeiro disco em 2014, com o hit “O Acaso”.

Maio encerra com a apresentação do sambista Luiz Café, que abre a próxima semana musical, na quarta-feira, 30, com seu repertório recheado de samba de raiz.

Serviço

O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h.