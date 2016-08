Inscrições para primeira Corrida de Rua encerram nesta sexta-feira

As inscrições da 1ª Corrida de Rua do 2º Batalhão de Polícia Militar, se encerram nesta sexta-feira (26). O evento acontece no sábado (27), na Lagoa Maior, em Três Lagoas. Até às 13hs de hoje, o atleta pode procurar a sede do 2º BPM, na Rua Manoel de Oliveira Gomes, 250, Santa Terezinha e fazer sua inscrição.



Na sexta-feira (26), o esportista também poderá fazer sua inscrição das 09h às 15hs no Centro Poliesportivo, situado na avenida Aldair Rosa de Oliveira, no bairro Interlagos. As inscrições pelo site já estão encerradas.



A largada

Com largada prevista para às 16h no Complexo Poliesportivo Professor Eduardo Antônio Milanez, a prova terá percursos nas distâncias de 5 e 10 km.



O evento é idealizado pelo tenente coronel, José Aparecido de Moraes, comandante da unidade, pelo sargento C. Rodrigues e pelo cabo Berça, que é formado em Educação Física.



Patrocinio e premiação



A prova tem o patrocínio da empresa da Eldorado Brasil e deverá entrar para o calendário anual de corridas do Município.



Haverá premiação geral (1º ao 5º ) e por categorias (1º ao 3º), e medalha de participação a todos que concluírem o percurso.



Categorias masculino e feminino:



16 a 25 anos

26 a 35 anos

36 a 45 anos



46 a 55 anos



56 anos e acima