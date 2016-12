Ingressos do filme ‘Rogue One: Uma História Star Wars’ já estão nas bilheterias

Tamanho do texto

Divulgação Ingressos estão disponíveis

Os ingressos para o novo filme de “Rogue One: Uma História Star Wars”, da Disney, já estão em todas as bilheterias do Cinemark. O longa estreia na quinta-feira (15).



Os fãs poderão contar com três modelos de óculos 3D exclusivos, que foram inspirados nos personagens Death Trooper, Rebel Pilot e Imperial Stormtrooper e fabricados pela RealD.



Os óculos estão a venda nos 39 complexos da Cinemark. Na compra de ingresso para uma das salas especiais, o cliente pode adquirir cada modelo por R$ 20. O preço avulso de cada par de óculos é R$ 25.



Rogue One: Uma História Star Wars



A história acontece antes dos acontecimentos do Episódio IV: Uma Nova Esperança da saga “Star Wars”. Um grupo de guerreiros rebeldes tem a missão de roubar os planos da Estrela da Morte e assim trazer esperança para a galáxia.