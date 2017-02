Ilmar enfrenta primeiro paredão no Big Brother Brasil

Gshow Brother de MS foi indicado para primeiro paredão triplo do BBB 17

No primeiro “paredão” triplo do Big Brother Brasil 2017, Ilmar Fonseca, o “Mamão”, enfrenta Marcos e Luiz Felipe.



O brother que representa Mato Grosso do Sul no reality show mais famoso do Brasil entrou na berlinda após o Big Fone tocar. Pedro atendeu e indicou Ilmar para o paredão. "Não é nada pessoal. Infelizmente eu vou apontar para o Ilmar", disse.



Já o líder Daniel indicou Marcos para o paredão. "Foi muito duro chegar nessa decisão. Não tinhe parâmetro para mandar alguém. Tive que buscar fatores externos", disse.



Com dois participantes na berlinda, os confinados vão até o confessionário para a votação do terceiro Paredão. Com maioria dos votos, Luiz Felipe é o escolhido.



Mamão tem 38 anos, é advogado e não tinha pensado em fama antes de entrar no reality show. Filiado ao PT há 20 anos, ele mora em Campo Grande e foi selecionado para participar do BBB após indicação de um “olheiro” do programa em 2016.