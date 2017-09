Henrique e Juliano animam fim de semana na Capital

Divulgação Henrique e Juliano

O fim de semana em Campo Grande vai ser animado para todas as idades! Tem sertanejo, tem barzinho e tem apresentação da Turma da Mônica para os pequenos.



Show Henrique & Juliano e DJs

A dupla Henrique & Juliano, formada pelos irmãos Ricelly Henrique e Edson Alves, já atravessou o país arrastando milhares de fãs. Na capital sul-mato-grossense, artistas vão lançar um novo DVD. Dono dos sucessos “Cuida Bem Dela”, “Vidinha de Balada”, “Flor e Beija-Flor”, “Tô Valendo Nada”, “Mistura Louca”, dentre outros, a banda está sempre presente nas rádios brasileiras.



Para abrir o show dos irmãos, os DJs Paulo Velloso e Thiago Mansur, considerados uma das principais atrações brasileiras no mercado internacional, vão contagiar as pessoas do local com muito eletrônico e hits atuais. Eles fazem remix de músicas famosas com MPB.



O show será no Shopping Bosque dos Ipês, Avenida Cônsul Assaf Trad, nº 4796, a partir às 22h no sábado (23).



Ingressos

• Pista 2º lote: R$ 40 (inteira) e R$ R$ 20 (meia-entrada);

• Área Vip 4º lote: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada);

• Camarote Open Bar 4º lote: R$ 170 (inteira) e R$ 110 (meia-entrada);

• Backstage 2º lote: R$ 220 (inteira).



Postos de vendas

• Gugu Lanches: Avenida Afonso Pena, 1495 – (67) 3321-4520;

• Polo Play: Avenida Afonso Pena, 4909 – (67) 3327-3357;

• Texas Barber Country: rua Antônio Maria Coelho, 4267 – (67) 3023-1609.

Informações pelo telefone (67) 3025-4006 e reserva de bangalôs pelo WhatsApp (67) 9 9943-8925.



Espetáculo Turma da Mônica

A turma mais amada do Brasil chega a Campo Grande com musical “A Turma da Mônica Contra o Capitão Feio” no sábado (23), às 17h, e domingo (24), às 16h, no Teatro Glauce Rocha, localizado no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Local: Teatro Glauce Rocha, no campus da UFMS.



Dia e horário: sábado (23) às 17h e domingo (24) às 16h.

Ingressos

• Setor A: R$ 100 inteira e R$ 50,00 meia-entrada

• Setor B: R$ 50 inteira e R$ 25 meia-entrada

Postos de vendas

• Stand de Pedro Silva Promoções: 2º Piso do Shopping Campo Grande – (67) 3326-0105;

• Telefone: (67) 3003-9176 (ingressos podem ser comprados de segunda-feira a sábado das 11h às 19h;



Shows gratuitos no Sesc

Já no sábado (23) é a vez do cantor João Paulo, filho da artista sul-mato-grossense Delinha, subir no palco do local e tocar um repertório magnífico às pessoas. Com o show “De Bar em Bar”, o músico vai apresentar clássicos como Fagner, Zé Ramalho, Caetano Veloso, Paralamas, Lulu Santos, dentre outros.



Os shows realizados no Sesc Morada dos Baís são gratuitos a começam às 20h e espaço bistrô às 18h30. Local fica na avenida Noroeste, nº 5140. Mais informações podem ser adquiridas pelo teleofne (67) 3311-4300 ou pelo site.



Para os pequenos!

Ah fim de semana... Momento de diversão! As crianças também têm várias opções de atividades em Campo Grande para brincar com amigos e família.



Oficina de arte

Uma das opções aos pequenos é um dia cheio de brincadeiras no Sesc Morada dos Baís. Lá, primeiramente será realizada uma oficina de arte baseada nas obras do famoso pintor modernista Mondrian às 15h no sábado (23). É necessário que a criança tenha pelo menos seis anos de idade e esteja acompanhada pelo responsável para participar da atividade. Também deve levar o seguinte material: folhas de papel colorset ou papel colorido nas cores vermelho, amarelo e azul (1 de cada), 1 cola branca, 1 tesoura sem ponta e 1 tinta acrílica preta.



A programação infantil é gratuita e o Sesc Morada dos Baís fica na avenida Noroeste, nº 5140. Informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3311-4300.