Happy hour cultural tem live painting e música ao vivo

Divulgação

Segunda-feira é dia de ( rock, bebê ) happy hour cultural. O novo projeto do Firula’s Café, o Coffe Cult, promete trazer muita arte e música boa para o dia mais "esperado" da semana.

Para estrear com chave de ouro, as atrações desta segundona são nada mais nada menos que a multiartista Alice Hellmann e a cantora Erika Espíndola.

Durante o evento, vai rolar um live painting e exposição de algumas obras da Alice. Poucas unidades estarão disponíveis para venda. A trajetória da jovem com a arte vem de longa data. Apesar da pouca idade, ela já expôs no Museu do Louvre, em Paris, e também trabalhou com grandes marcas como a Burberry.

Uma publicação compartilhada por Alicee Hellmann (@aliceehellmann) em 3 de Mar, 2018 às 5:49 PST

O som fica por conta de Erika Espíndola, que preparou uma apresentação musical acústica. Se você não conhece a potência vocal dessa mulher, dá uma conferida nos covers que ela posta no youtube.

A programação é aberta para toda família, aos papais e mamães, mamães e mamães, papais e papais (só pra deixar claro que não precisa ser família tradicional brasileira) e toda a criançada .

Serviço

Coffe Cult

Dia: Segunda-feira (12)

Horário: a partir das 17h30

Local: Firulas’s Caffé - Rua Euclídes da Cunha, 1102, Jardim dos Estados.