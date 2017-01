Grito de Carnaval agita primeiro fim de semana do ano

Deurico/Capital News Carnaval começa com agitação

Mesmo sendo o primeiro fim de semana do ano, as opções de festas são poucas para a população de Campo Grande. Para dar uma animada, no sábado (7) a Vila Carvalho começa a preparação para as festas com o grito de Carnaval.

Deck Express Conveniência

Dia: Sábado (7)

Horário: 17horas

Valor: R$ 40



Psycho

Dia: Sábado (7)

Horário: 19h

Local: Genuíno Arte e Destilaria



Inferninho

Dia: Sábado (7)

Horário: 23h 30 min

Local: Inferninho - Rua 13 de Maio, 1019, Centro.

Valor: R$ 15



Carnaval – GRES Unidos da Vila Carvalho

Dia: Sábado (7)

Horário: 17 horas

Valor: R$ 10