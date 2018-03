Fundação de Cultura divulga edital com selecionados para exposições

A lista com os nomes dos contemplados para exposições na Galeria Wega Nery e na sala Ignês Corrêa da Costa para o ano de 2018, no Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG), foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE), desta quarta-feira (21).

Divulgação FCMS

De acordo com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), serão ao todo sete exposições realizadas durante este ano, nos seguintes espaços: quatro exposições no espaço “Galeria Wega Nery”, destinadas a artistas que já realizaram outras exposições e que ao longo do tempo legitimaram suas práticas na área das artes plásticas e três exposições na “Sala Ignês Corrêa da Costa”, destinadas a artistas iniciantes e ações institucionais de caráter cultural.

Conforme ata da reunião realizada no dia 14 de março, no Centro Cultural, unidade da Fundação de Cultura de MS, foi feita a análise seguindo as determinações do edital nº 002/2018 publicado em DOE de nº 9574.

Foram analisadas as documentações de inscrição e o conteúdo dos proponentes sendo selecionadas as propostas abaixo:

Exposições na Galeria Wega Nery:

•“Paisagem Presença” de Fernando Augusto dos Santos Neto;

•“Labirintos Contínuos” de Pamela Pimentel dos Reis;

•“Pro-Posições” de Ismael Guimarães de Oliveira;

•“Cores no formato de poesia, história e cultura” de Vitor Hugo Aguilar de Souza.

Exposições na Galeria Ignês Corrêa da Costa:

•“Eu, tu, ela” de Gabriela Antoniassi Miura;

•“O problema sem nome – dialética visual sobre a objetificação da mulher” de Gabriel Quartin Cespedes;

•“Melancholía” de Daniel Cota da Silva.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3317-1795. O Centro Cultural José Octávio Guizzo fica na rua 26 de Agosto, 453 Centro. Saiba mais na página 14 do DOE.