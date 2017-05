Final de semana tem do sertanejo feminio a Youturbers

Reprodução/Compre Ingressos Batalha de Youtubes

Do sertanejo aos “rolês alternativos”, a galera vai poder aproveitar várias opções culturais para o final de semana. Com a “Festa das Patroas”, estação da Luz, batalha de Youtubers e outras atrações que prometem movimentar a Capital.



Sexta Feira:

O fim de semana já começa com a “Festa das Patroas”. O show que reúne vozes femininas promete esquentar a noite de sexta feira daqueles adeptos do sertanejo. Além de Marilia Mendonça, a Dupla das gêmeas Maira e Maraisa lançam o DVD que foi gravado no ano passado aqui em Campo Grande e ainda trazem Paula Mattos como convidada.



Onde: Estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês - Avenida Consul Assaf Trad, 4796, Parque Novos Estados.

Que horas: 22h (Portões abrem às 20h)

Quanto: Os ingressos variam de R$40,00 a R$300,00 (Consultar o lote).



Sábado:

Batalha de Youturbes, para quem gosta e é fã dos Youturbers Dani Russo e Mítico Jovem, eles estarão em Campo Grande neste sábado, com o duelo vida russa x vida mística.



Onde: Palácio Popular da Cultura (Avenida Poeta Manoel de Barros s/n)

Que horas: 20h

Quanto: A entrada varia de R$30,00 a 100,00 reais dependendo do lugar.



Ainda no sábado a atração na Morada dos Baís “Estação da Luz”, fica por conta do Chicão Castro e Gustavo Vargas, que comemoram oito anos de parceria.



Onde: Morada dos Baís - Sesc Morada dos Baís -Avenida Noroeste, 5140, Centro.

Que horas: 20h

Quanto: Entrada gratuita.



Domingo:

Matinê do Kréw - Edição Fantasia

Onde: Cactus Show Bar (Rua Antônio Maria Coelho 1260)

Quanto: R$ 15. Mulher free até às 16h30 (mulher)



After Daoudesce - Com Lucas Fleming, Gabriel Zim, Marco Barros, Nassara Coimbra, Marcelo Ribeiro e Paulo Freitas

Onde: Degrau Estúdio (Rua Joaquim Murtinho 2204)

Quanto: Entrada gratuita



Corrida das Drag - Com Merijoana, Pam Venus, Ramonna Bair e Salé Copacabana

Onde: SIS Lounge (Rua Doutor Zerbini 53)

Quanto: R$ 10