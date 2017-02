Fim de semana tem pré-carnaval e maior clássico de futebol do estado

Deurico/Capital News Foliões tem "esquenta" de carnaval neste final de semana

Os foliões tem um último “esquenta” antes do carnaval, com o pré-carnaval do Cordão Valú que ocorre na quadra da escola Igrejinha neste sábado (18), com samba de roda da Bahia e as tradicionais marchinhas. O carnaval continua no domingo (19), com o bloco da Capivara Blasé.



Outro destaque do final de semana é o maior clássico do futebol sul-mato-grossense, o “Comerário”. Neste domingo (18), Comercial e Operário se enfrentam pelo campeonato estadual no estádio Morenão, às 16h. Ingressos podem ser adquiridos na Conveniência Cerv-Já (Av. Afonso Pena, 3799),

Relojoaria Seiko (Praça Ary Coelho), Padaria Toscano (Av. Cel. Antonino, 619), Box do Gordinho (Mercadão Municipal).



Sexta-feira

Haiwanna

Onde: Sesc Morada dos Baís (Av. Noroeste, 5140)

Quando: Sexta (18), às 20h

Quanto: Gratuito



O Santo Chico

Onde: Genuíno (Rua Aporé, 97)

Quando: Sexta (17), às 19h

Quanto: R$ 10



SURTA

Onde: Daza (Rua Marechal Rondon, 2181)

Quando: Sexta (17), às 23h30

Quanto: R$15 (Preço sujeito a mudanças de acordo com o horário)



Dragaval Podium

Onde: SIS Lounge (Rua Dr. Zerbini, 53)

Quando: Sexta (17), às 23h59

Quanto: com lista até 1h: R$10; sem lista até 1h: R$15; após 1h: R$20



Sábado

Último Pré-carnaval do Cordão Valu

Onde: Quadra da Escola de Samba Igrejinha (Avenida Pref. H. D. de Figueiredo)

Quando: Sábado (18), às 18h

Quanto: Das 18h até 19h R$ 5, após R$ 10



AQUARIANOS

Onde: Daza (Rua Marechal Rondon, 2181)

Quando: Sábado (18), às 23h30

Quanto: R$15 (Preço sujeito a mudanças de acordo com o horário)



Feira Vegan edição 'Junk Food’

Onde: Praça dos Imigrantes

Quando: Sábado (18), às 18h

Quanto: Gratuito



Grunge Night

Onde: Bar Fly (Rua Pajuçara, 201)

Quando: Sábado (18), às 23h

Quanto: R$ 10 até meia noite



1 Ano de Vegas Pub 100% open bar

Onde: Vegas Pub (Rua Trindade, 413)

Quando: Sábado (18), às 23h

Quanto: pista: R$ 30 (mulheres) R$ 40 (homens), camarote: R$ 50, bangalô: R$ 400



Free Four - Pink Floyd Tribute no Blues Bar

Onde: Blues Bar MS (Rua 15 de Novembro, 1186)

Quando: Sábado (18), às 21h

Quanto: ?



Rockfield Sessions com Codinome Wincherster e Naip

Onde: 21 Music Bar (Rua São Vicente de Paula, 160)

Quando: Sábado (18), às 22h

Quanto: R$ 20,00 - 1º Lote, R$ 30,00 - 2º Lote, R$ 40,00 - 3º Lote, ? - Na hora



TropicaÔ

Onde: Drama (Av. Estados, 21)

Quando: Sábado (18), às 20h

Quanto: R$ 5



Obscena e Deselegante: Cumbia Libre

Onde: Holandês Voador (Avenida Calogeras)

Quando: Sábado (18), às 22h

Quanto: R$ 5



1º GRITO CarnaGótica OPEN CATU

Onde: Cactus Show Bar (Rua Antônio Maria Coelho, 1260)

Quando: Sábado (18) às 23h

Quanto: R$ 10 até meia noite



Black di Boá

Onde: Sesc Morada dos Baís (Av. Noroeste, 5140)

Quando: Sábado (18), às 20h

Quanto: gratuito



Calourada UCDB 2017

Rota Acústica (Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, em frente à Uniderp Agrárias)

Quando: Sábado (18) às 16h

Quanto: ?



Domingo

4° Esquenta Capivara Blasé

Onde: Quintal do Samba (Santa Dorotéia 358)

Quando: Domingo (19), às 16h

Quanto: até 17h: R$ 5, depois: R$ 15

Operário x Comercial

Onde: Estadio Morenão (R. Ufms)

Quando: Domingo (19), às 16h

Quanto: homens: arquibancada - R$ 20, cadeiras azuis e amarelas - R$ 30, cadeiras vermelhas -R$ 40; mulheres pagam R$ 10, crianças até 12 anos não pagam.



InstameetMS 12

Onde: Praça do Rádio

Quando: Domingo (19), às 14h30

Quanto: gratuito



3° Grito Bloco Total FLEXX

Onde: Praça Aquidauana

Quando: Domingo (18), às 16h

Quanto: Gratuito