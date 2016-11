Fim de semana tem opções de diversão com cinema, teatro e música

Música, teatro e cinema são as atrações deste fim de semana em Campo Grande. O agito já começa neste sábado (26), no Sesc Morada do Baís fica por conta da artista Samantha Caracante com o show “Mais Amor Por Favor”. Um repertório musical romântico que vai de Lupicínio Rodrigues a Mart’nália, passando por Guilherme Rondon, Cartola, Chico Buarque, Djavan, Nana Caymmmi, Tom Jobim, Marisa Monte, Zeca Baleiro.





A apresentação contará com acompanhamento dos músicos Marcos Assunção, na guitarra, Ivan Cruz no baixo e pelo baterista Guto Costa.



Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações 3311-4300. O happy hour tem início às 18h30, as apresentações musicais começam às 20h e são abertas ao público. Acompanhe a programação do Sesc no www.sescms.com.br



Além de muita música boa, teatro é uma das opções disponíveis para esse fim de semana, o Circuito Sul-Mato-Grossense de Teatro traz “Guardiões” para a capital neste sábado (26), peça será apresentada na Escola Estadual Riachuelo, às 19h.



Guardiões apresenta três personagens que vivem simbioticamente nesse local e agora tratam de entender e interagir “como de costume” num ambiente em que as tradições estão mudando ou desaparecendo vertiginosamente. A incerteza frente a esta nova realidade e o sentimento de abandono os une, numa conjunção única de desesperança.



A encenação apresenta um pantanal sui generis, provocando questionamentos na plateia. Os habitantes possuem uma relação simbiótica com o território que habitam e que, gradativamente, vão sendo expulsos da região. Os personagens sentem-se em desequilíbrio, assim como todo o ambiente, e enfrentam dificuldades com o novo sistema que se estabelece.







A nova realidade que se impor no território, fere as estruturas econômicas e sociais: o pantaneiro vislumbra a falência do seu mundo.



Para quem quer curtir um cinema aproveite os lançamentos da semana:







Tom Cruise estréia Jack Reacher : Sem Retorno hoje nos cinemas



Com direção de Edward Zwick e grande elenco, elenco traz muita ação durante os 118 minutos de filme.



Três anos depois do primeiro filme Jack Reacher – O Último Tiro, Tom Cruise volta às telas para reviver o personagem. No primeiro filme Jack Reacher tem suas férias interrompidas em Miami, para ajudar a resolver um caso mal explicado em Indiana, onde um atirador abriu fogo contra cinco pessoas.



Já em Jack Reacher: Sem Retorno, ao retornar da base militar onde serviu na Virgínia, ele pretende levar uma comandante local para jantar. Só que, logo ao chegar, descobre que ela foi seqüestrada. Não demora muito para que ele assuma a responsabilidade de salvá-la.



Cinemark:



Horários:



16:10 e 21:50



UCI:



Horários:



20:15 e 22:35



Cinepolis:



Horários:



20:50





Outros filmes que também estréiam hoje são:



O Quarto dos Esquecidos



Relata a mudança de uma mãe e seu filho para a casa dos sonhos, em um ambiente rural. Mas logo, eles percebem que o sótão esconde uma história assustadora.



Cinemark



Horários:



17:10 e 22:00



Cinepolis



Horários:



19:10 e 21:30



A Chegada



Amy Adams vive a Dra. Louise Banks, uma lingüista especialista em seres interplanetários que deixam marcas na Terra. Procurada por militares para traduzir os sinais e desvendar se os alienígenas que representam uma ameaça ou não ao planeta. No entanto, a resposta para todas as perguntas e mistérios pode ameaçar a vida de Louise e a existência de toda a humanidade.



Cinemark



Horários:



15:50 ; 18:40 e 21:40