Fim de semana tem opção de espetáculo a samba em Campo Grande

Reprodução/Facebook Espetáculo será apresentado no Teatro Glauce Rocha

Para dar início ao final de semana nada melhor que uma boa atração para toda a família, por isso a primeira opção é um belo espetáculo chamado “Fluzz” apresentado pela Cia. Dançaurbana, a partir das 20h, no Teatro Glauce Rocha, localizado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande nesta sexta-feira (2).



A entrada é gratuita e a apresentação tem como objetivo apresentar para o público que a trama dos corpos é o próprio fluxo, desafiando o tempo-espaço, formas e existência.



Já no sábado (3) é dia de curtir música boa com o projeto Casa do Samba que será realizado no Horto Florestal a partir das 15h. As atrações do evento serão: Cristiano Negão, Juci Ibañez, Sampri, Gideão Dias e Grupo Pegada de Macaco.



Confira o que acontecerá na cidade em outros lugares:

Sexta-feira

Bar Valu

Atração: Roda de Samba do Chokito

Horário: às 21h

Local: Rua Treze de Maio 4541.

Informações: 9.9258-4949.



Blues Bar MS

Atração: Codinome Winchester e Os Alquimistas

Horário: Às 21h

Local: Rua 15 de Novembro, 1186

Valor: Antecipado R$ 10 / na hora R$ 15



Barbaquá Botequim

Atração: Baile do Hawaii

Horário: às 22h

Local: Rua Rio Grande do Sul, 382

Informações: 9.9141-1111



Daza

Atração: Farofafá

Horário: às 23h59

Local: Rua Marechal Rondon, 2181

Valor: R$ 15



Sis Launge

Atração: Rolê

Horário: às 23h59

Local: Rua Doutor Zerbini, 53

Valor: R$ 10 com nome na lista



Valley Tai

Atração: Vivi Seixas

Horário: 22h

Local: avenida Afonso Pena, 6044 – Chácara Cachoeira

Informações: 3043-4525

Sábado

Barbaquá Botequim

Atração: Pagode dos amigos

Horário: às 22h

Local: Rua Rio Grande do Sul, 382

Informações: 9.9141-1111



Daza

Atração: Tessuto Capslock

Horário: às 23h59

Local: Rua Marechal Rondon, 2181

Valor: R$ 15 até meia noite



Sis Launge

Atração: Festa do Sinal

Horário: às 23h59

Local: Rua Doutor Zerbini, 53

Valor: R$ 15 com nome na lista



Valley Pub

Atração: Noite sertaneja

Horário: 22h

Local: avenida Afonso Pena, 4150 – Chácara Cachoeira

Informações: 3025-5676



Domingo

Sis Launge

Atração: Drink 4 Bitch

Horário: às 23h59

Local: Rua Doutor Zerbini, 53

Valor: R$ 8 até meia noite