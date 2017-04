Fim de semana tem corrida de Drags e Almir Sater na Capital

Nesse final de semana seguido por um feriado na segunda-feira promete ser animado na capital, com Show do cantor e compositor sul-mato-grossense Almir Sater, teatro de rua para a criançada e corrida de Drags.

Divulgação/Assessoria Cantor e compositor Almir Sater de grandes sucessos, como: Tocando em frente, Chalana e Um violeiro toca.'



Sexta-feira



Feedback - Especial Coldplay

Onde: Sesc Morada dos Baís (Av. Noroeste, 5140)

Quando: Sexta às 20h

Quanto: Gratuito



Rota Acústica - Lual com Chicão Castro

Onde: Rota Acústica (Rua Desembargador Neto do Carmo, sn, Jardim Veraneio)

Quando: Sexta às 20h

Quanto: 1º lote R$ 20,00



Bar Fly - Chaos Angel, lançamento de uma nova marca na capital.

Onde: Bar Fly (Rua Pajuçara, 201, Chácara Cachoeira)

Quando: Sexta às 23h50

Quanto: R$ 10,00 (antecipado), R$ 15,00 (até 00h30) e R$ 20,00 (após 00h30)



Jeremias - Vai dar Samba com os grupos Junto e Misturado e Cristiano Negão.

Onde: Jeremias (Avenida Brilhante, 2128, Amambaí)

Quando: Sexta às 23h

Quanto: A entrada é franca para mulheres até 00h e R$10,00 (homem).



Sábado



Sesc morada dos Baís – A banda Clube Litoral Central apresenta seu repertorio autoral.

Onde: Sesc Morada dos Baís (Av. Noroeste, 5140)

Quando: Sábado às 20h

Quanto: Entrada franca



Move Club – Festa Illusionize com o DJ Pedro Mendes eleito pela revista Cool Awards como DJ revelação de 2015.

Onde: Move Club (Rua Doutor Temistócles, 94, Centro)

Quando: Sábado às 23h

Quanto: A partir de R$ 40,00 (feminino) e R$ 50,00 (masculino)



Baile Funk – No Bar Fly abre sábado com a Festa Vai Embrazando.

Onde: Bar Fly (Rua Pajuçara, 201, Chácara Cachoeira)

Quando: Sábado às 23h30

Quanto: R$ 10,00 (a noite toda)



Teatro - O Reino de Aspan, com direção de Caique Oliveira estréia com muitas surpresas, ideal para levar as crianças na tarde de sábado.

Onde: Vão - Livre do Rotunda (Rua Quatorze de Julho, 3655, Centro)

Quando: Sábado às 14h30

Quanto: Entrada franca



Blues Bar - Blues traz uma noite com os maiores clássicos dos anos 60, 70, 80 e 90s.

Onde: Blues Bar (Rua Quinze de Novembro, 1101, Centro)

Quando: Sábado às 22h

Quanto: R$ 15,00 (feminino) e R$ 20,00 (masculino)



Domingo



Corrida das Drag – Na véspera de feriado a Sis Lounge traz mais uma edição das Corrida das Drag.

Onde: Sis Lounge (Rua Dr. Zerbini, 53, Chácara Cachoeira)

Quando: Domingo às 19h

Quanto: R$ 10,00 a noite toda

Reprodução/Facebook Evento no Sis promete ser um sucesso





Amir Sater - O cantor e compositor sul-mato-grossense Almir Sater vai animar a população neste domingo em Campo Grande.

Onde: no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês

Quando: Domingo às 17h

Quanto: O show do Almir Sater é exclusivo para os clientes que trocaram cupons fiscais de compras por ingressos