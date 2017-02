Fim de semana começa com animação nos blocos de Carnaval

Deurico/Capital News Blocos animam fim de semana

Com o Carnaval bem perto, o bloco Capivara Blasé fa um esquenta no domingo (5) com Sampri, intimidade do samba, Chokito sambista, Gideão Dias e Negabi. Nesta sexta-feira (3), o Evoé Baco também faz pré-carnaval da Orla São Francisco.



Já o espaço Brava transmite gratuitamente a partida do SuperBowl com direito ao bar e à cozinha da Dom Menegazzo. Confira a programação completa do fim de semana em Campo Grande.





Sexta-feira



Festa Transe - Com Veenstra e Macumbapragringo

Onde: Drama Bar (Avenida dos Estados 21)

Quando: Sexta (3), às 19h

Quanto: R$ 5 até 1h



Reestreia do projeto Curimba em Casa

Onde: 21 Music Bar (Rua São Vicente de Paula 160)

Quando: Sexta (3), às 22h

Quanto: R$ 15. Mulher entra de graça até meia noite



Slumber Party - Festa do pijama com Jeeh Muniz, Ramonna Blair, Pablo Pacheco, Deko Giordan e performance de Ravenna Queenie

Onde: Sis Lounge (Rua Doutor Zerbini 53)

Quando: Sexta (3), às 23h59

Quanto: Entrada free de pijama. R$ 10 (até 1h sem pijama). R$ 15 (após 1h)



CPI das Ex

Onde: Sai de Baixo Pub (Rua Euclides da Cunha 719) com Gian Luna & Mag Costa

Quando: Sexta (3), às 23h59

Quanto: R$10,00 (com lista até 1h), R$15,00 (sem lista até 1h) e R$ 20 (após 1h). Voucher de desconto Seu Zé Botequim entrada sai a R$ 10.



Inferninho edição Back to school

Onde: Rua 13 de Maio, 1019

Quando: Sexta (3), às 23h30

Quanto: Não informado



2º Pré-Carnaval Evoé Baco com Subaquera Baiana

Onde: Orla do São Francisco (Rua 14 de julho com Euler de Azevedo)

Quando: Sexta (3), às 18h

Quanto: Entrada gratuita, porém, aceida doação de alimentos para o Coletivo Pele Vermelha



Sábado



Feijoada de lançamento do Abadá 2017 do Blco Jacaré Banguelo - Com Pegada de macaco e Acontece

Onde: Ipê Rosa - espaço para festas (endereço não informado)

Quando: Sábado (4), às 11h30

Quanto: R$ 20



Exposição Hard Work - Primeira expo de quadros com prints dos tatuadores Thom Rech e Daniel Santos, com show da banda 'Toca Fitas'

Onde: Brava (Avenida Calógeras 3100)

Quando: Sábado (4), às 19h

Quanto: Entrada gratuita



Bonde do Stronda

Onde: Move Club (Rua Doutor Temistócles, 94)

Quando: Sábado (4), às 23h

Quanto: R$ 40 (pista 2º lote feminino), R$ 50 (pista 2º lote masculino), R$ 60 (camarote feminino) e R$ 70 (camarote masculino)



Farofafá - Noite que vai tocar Pussycat Dolls, Anitta, Britney Spears, Lady Gaga, Selena Gomez, Rihanna, Fifth Harmony, Ludmilla, Justin Bieber, Major Lazer, Deu Onda, Tati Quebra Barraco, Valesca, 2NE1

Onde: Daza (Rua Marechal Rondon 2181)

Quando: Sábado (4), às 23h59

Quanto: R$ 15 até 1h



Cachorros de Bar + Barganha's Band -Com happy hour das 18h às 22h com caipiroska em dobro e Eisenbahn long neck por R$5,00

Onde: Old Motors Pub e Barbearia (Avenida Fabio Zahran 6171)

Quando: Sábado (4), às 18h

Quanto: Gratuito



Inferninho edição Isssquenta - Com Kezia Miranda, Nuala Lobo, Carol Almeida e Lauanda

Onde: Inferninho (Rua 13 de Maio 1019)

Quando: Sábado (4), às 23h30

Quanto: R$ 10 até 00h30. Após, R$ 15



Domingo



Churrasco Dançante no CTG

Onde: CTG Tropeiros de Querência (Rua Miguel Sutil 445)

Quando: Domingo (5), às 11h30

Quanto: R$ 30 (antecipado) e R$ 35 (portaria)



2º Esquenta Capivara Blasé - Com Sampri, intimidade do samba, Chokito sambista, Gideão Dias e Negabi

Onde: Quintal do Samba (Rua Santa Dorotéia 358)

Quando: Domingo (5), a partir das 16h

Quanto: R$ 5 até 17h. Após, R$ 15



Ensaio aberto da orquestra Vai Que Vem

Onde: Genuíno Bar e Destilaria (rua Aporé 97)

Quando: Domingo (5), às 17h

Quanto: Não informado



Brava Super Bowl

Onde: Brava (Avenida Calógeras 3100)

Quando: Domingo (5), às 18h

Quanto: Entrada gratuita