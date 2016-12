Filmes sobre Natal e anjos caídos estreiam nos cinemas de Campo Grande

As novidades nos cinemas de Campo Grande reúnem públicos de gêneros distintos, porém com poucas novidades. Nesta quinta-feira (8) estreiam dois filmes, um é “A Última Ressaca do Ano” e “Fallen”. Durante esta semana o público infantil não foi privilegiado.



"A Última Ressaca do Ano” mostra a luta de dois irmãos para liderar uma empresa e conseguir um cliente milionário, com isso será organizado uma festa de Natal inesquecível. O filme está disponível nos Cinépolis no horário das 22h50. No UCI os horários são: 13h30 - 15h45 - 18h - 20h15 - 22h30. Já no Cinemark os horários são: 13h20 - 15h50 - 18h20 - 20h50.



Já “Fallen”, é focado nos jovens e baseado em um best-seller. A adolescente conhece um rapaz que é anjo e apaixonado por ela. Eles combatem a uma maldição e desafiam forças do mal. O filme está disponível nos Cinépolis nos horários: 13h50 - 16h - 18h10 - 20h10 - 22h30. No UCI os horários são: 13h20 - 15h30 - 17h40 - 19h50 - 22h. Já no Cinemark os horários são: 13h50 - 16h20 - 18h40 - 21h.

Divulgação Festa de Natal será inesquecível em empresa

Triler

A Última Ressaca do Ano

Clay (T.J. Miller) e Carol Vanston (Jennifer Aniston) entram na luta para ficar na liderança da empresa deixada pelo pai. Presidente da companhia, ele é ameaçado por ela, CEO, que planeja inclusive demitir todos os funcionários. Para chamar a atenção de um novo cliente, Clay pede que seu braço direito, Josh (Jason Bateman), organize uma festa de Natal.

Divulgação Luce terá que decidir que caminho seguir

Trailer

Fallen

Luce levou a culpa pela misteriosa morte do namorado, com isso ela é mandada para um reformatório. Lá a menina conhece Daniel Grigori que é um anjo apaixonado por Luce há milênios. Ao mesmo tempo, a protagonista da trama não consegue se manter afastada de Cam Briel, que também é um anjo e há tempos luta pelo amor de Luce. Assombrada por estranhas visões, ela começa a descobrir a verdadeira identidade dos anjos caídos, bem como o amor que nutriram por ela ao longo de séculos.