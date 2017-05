Filmes nacionais e europeus estreiam hoje nos cinemas

Divulgação A Autopsia | Ninguém entra, ninguém sai | Rock Dog - No Faro do Sucesso

Filmes de suspense, terror, comédia e aventura está entre as estreias desta quinta-feira (4), nos cinemas do país inteiro. Nesta semana 11 filmes estram em cartaz, confirma abaixo as sinopses de algumas obras cinematográficas estreiantes.

“A Autopsia”

Dirigido pelo norueguês André Ovredal, a trama é carregada de suspense dentro de um terror apavorante, apresenta um pai (Brian Cox) e seu filho (Emile Hirsch) que trabalham como médicos legistas no porão de uma casa. Um dia, são encarregados de descobrir a causa da morte de uma mulher desconhecida. Mas conforme abrem o cadaver, percebem coisas muito estranhas acontecendo ao redor

“Ninguém entra, ninguém sai”

Já os apaixonados por obras nacionais, poderão cair na gargalhada com o filme “Ninguém entra, ninguém sai”, dirigido por Hsu Chien.

Após fazer uma vaquinha entre amigos, Edu (Emiliano D’Ávila) consegue dinheiro suficiente para levar suellen (Letícia Lima) ao Zeffiro’s, um motel bastante conceituado e caro. Lá também estão a juiza Letícia (Danielle Winits) e seu assessor Acauã (Tatsu Carvalho), os adolescentes Caju (João Cortes) e Bebel (Bella Piero), a viegem Margot (Mariana dos Santos) e o assaltante Alexandre (Rafael Infante) , além de varios outros casais.

Paralelamente, o funcionário do motel Domizete (Paulinho Serra) vai até hospital e de lá é diagosticado com um vírus raro, que até então njão existia no Brasil. Devido a este problema, o motel é imediatamente colocado em quarentena, com seus funcionários e hóspedes sendo impedidos de deixar o local. Ao mesmo tempo em que temem suas identidades sejam reveladas, eles precisam encontrar um meio de conviver em harmonia enquanto desfrutam dos prazeres do estabelecimento.

"Rock Dog - No Faro do Sucesso"

Bodi, um Mastim tibetano de olhos arregalados, deverá se tornar o próximo guarda da aldeia para proteger um grupo de encantadoras ovelhas, mas ele tem medo de não conseguir assumir o lugar de seu pai, Khampa.



Tudo muda quando um rádio literalmente cai do céu e Bodi ouve uma música da lenda do rock Angus Scattergood, e abre seu coração para um mundo musical que ele decide explorar.



Ao deixar o lar na aldeia para perseguir seu destino na cidade grande, Bodi atrai a atenção de Linnux, líder de um grupo de lobos famintos, que acredita que Bodi será seu bilhete de volta para conseguir entrar na aldeia e capturar as ovelhas. Cabe a Bodi salvar sua família e amigos sem renunciar ao seu sonho recém-descoberto.

Veja a programação, horários e valores:

• Campo Grande

Cinemark - Shopping Campo Grande

Cinépolis - Shopping Norte Sul Plaza

UCI - Shopping Bosque dos Ipês

• Dourados

Cine Araújo - Shopping Avenida Center