Filme para adultos e animação estreiam nos cinemas

O público adulto e os mais novos terão opção nos cinemas de Campo Grande. “Cinquenta Tons Mais Escuros” e “Lego Batman – O Filme” animam fim de semana, o primeiro para pessoas acima de 16 anos e o segundo com a classificação livre.



O filme "Lego Batman - O Filme", nesse novo longa, a pessoa conhece a história do boneco de lego Batman, que conquistou muito a simpatia do público, até ganhar um filme só seu.



"Cinquenta Tons Mais Escuros" é a continuação da adaptação da trilogia da autora E. L. James, que começou com o filme "Cinquenta Tons de Cinza", onde uma moça tenta mudar as atitudes de um jovem rico e cheio de jogos sexuais muito complicados, Christian Grey. No filme, os personagens também deverão lidar com o passado de Grey.

Divulgação O filme é adaptação do segundo livro da trilogia



Cinquenta Tons Mais Escuros



Adaptação do segundo livro da trilogia de E. L. James iniciada em Cinquenta Tons de Cinza (2015). Incomodada com os hábitos e atitudes de Christian Grey (Jamie Dornan), Anastasia (Dakota Johnson) decide terminar o relacionamento e focar no desenvolvimento de sua carreira. O desejo, porém, fala mais alto e ela logo volta aos jogos sexuais do conturbado empresário.

Divulgação Filme anima crianças e adultos



Lego Batman - O Filme



Spin-off de "Uma Aventura Lego". Batman (Will Arnett) descobre que acidentalmente adotou um garoto órfão, que se torna ninguém menos que Robin (Michael Cera). A dupla formada pelo arrogante Homem-Morcego e o empolgado ajudante deve combater o crime e prender o Coringa (Zach Galifianakis).